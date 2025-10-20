柏木由紀子、夫・坂本九さんの事故から40年 止まっていた“夢”への思い語る
俳優の柏木由紀子（77）が、20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】「幸せそう」「なんとも品のあるご家族」娘＆孫たちとの記念ショット披露の柏木由紀子
夫・坂本九さんが亡くなって40年。夏にはたくさんの取材を受けたそう。自分にとっては忘れられないことだが、取材に来るスタッフの多くが事故後に生まれた世代となり、月日の流れを感じたと話す。娘が家庭を持ち生まれた孫も大きくなり、子離れ孫離れした今は、自分で住みやすいように建て替えた自宅で愛犬と充実した日々を過ごしている。今日は片時も離れず暮らす愛犬レア君も一緒に登場する。
モノづくりが好きだった坂本九さんと事故の前にバッグづくりをし、お店で販売したことがあった。アイデアを出し合い完成したバッグのことは今でもいい思い出だという。その後第2弾を作り、サンプルを黒柳徹子にもプレゼントした。しかしその準備中に事故が起こり柏木の夢も40年間そのままになっていたが、久しぶりに再開したいと思うようになったと語る。
