モデルの「めるる」こと生見愛瑠（23）が19日、インスタグラムを更新。オフィシャルファンクラブの開設を発表した。

生見は「お知らせです」と書き出し、「この度。生見愛瑠オフィシャルファンクラブを開設する事になりました！！念願の、、皆さんとより近く。そしてもっと色々な事を知っていただけたらなと思ってます」と、ファンクラブの開設を発表した。

続けて「ファンミでは話させてもらったんですが！ファンクラブサイトもこだわりにこだわり、やりたい事を詰め込んで皆さんに助けて頂きながら自分でデザインしてみました。動画も慣れないですが編集したり。楽しいコンテンツがお届けできますように」と明かした。

そして「明日、12時〜入会開始できます。そしてファンクラブ設立記念グッズも販売します。お楽しみに！！」と伝え、黒コーデや、ウサギ姿でスイカを食べる動画などを公開した。

この投稿に「ファンクラブ嬉しいー！！」「やばい念願」「ファンクラブおめでとう」「これからもっとめるたんと近い距離になれるのどきどきっ」「うわ！！待ってました！！！入ります！」などのコメントが寄せられている。