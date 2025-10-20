ユーチューバー「カジサック」ことキングコングの梶原雄太（45）の長女、梶原叶渚（かんな＝16）が19日までに、インスタグラムを更新。ミスセブンティーン2025に選出されたことを報告した。

叶渚は「この度、ミスセブンティーン2025に選んでいただきました」と発表した。

続けて「オーディション期間中、たくさんの応援や優しいメッセージを本当にありがとうございました。不安でいっぱいな日々もありましたが、どんな時も皆さんの言葉に支えられて、ここまで頑張ることができました」と感謝を伝えた。

また「これからはセブンティーンの一員として、少しずつ自分らしさを磨きながら、感謝の気持ちを忘れずに歩んでいきます まだまだ未熟な私ですが、温かく見守っていただけたら嬉しいです 本当にありがとうございました!セブンティーンモデルの梶原叶渚として、これからもどうぞよろしくお願いいたします」と意気込んだ。

この投稿にフォロワーからは「かんちゃんが全力で努力してきた結果だよ」「これからも、かんちゃんの活躍が楽しみです」「かんちゃんがミスセブンティーンに選ばれて私まで凄く嬉しいよ」とコメントが寄せられている。

ミスセブンティーンは、ファッション雑誌セブンティーンが毎年開催する専属モデルオーディション。かつて北川景子（39）、滝沢カレン（33）、広瀬アリス（30）らが選出されている。