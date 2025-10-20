双子俳優の兄として知られる斉藤祥太（39）が、20日までにインスタグラムを更新。第2子となる男児が誕生したことを報告した。

斉藤は「入籍してから5年。先日無事に結婚式を挙げることができました」と挙式時の写真を公開。「参列していただいた皆様ありがとうございました。皆様からの祝福の言葉や温かい言葉に感謝の気持ちでいっぱいです とても幸せな1日で、一生の思い出になりました」と感謝をつづった。

続けて「そして私事ですが、今年の初め頃に第二子が産まれまして、娘はお姉ちゃんになりました」と報告。「小さいながら弟が出来た嬉しさに 日々手荒い可愛がりをしてくれています ヒヤヒヤしながらも日々の可愛がりに耐え 我慢強く弟も少しつづ成長してきました」と子どもたちの様子をつづり、「家族4人笑顔の絶えない家庭を築いていきます。引き続き暖かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。

斉藤は弟の俳優、慶太と一卵性双生児。TBS系「キッズ・ウォー」シリーズ、同「3年B組金八先生」などで注目され、05年の映画「タッチ」では双子の上杉達也・和也役を兄弟で務め話題になった。プライベートでは22年1月、会社員の女性と21年秋ごろ結婚したことを発表した。