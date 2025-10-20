◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦 ブルージェイズ―マリナーズ（１９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）

球団史上初のワールドシリーズ（ＷＳ）進出に王手を掛けているマリナーズは１９日（日本時間２０日）、ブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦（カナダ・トロント）で、２回に先制を許し、２点のリードを許した。

先発は中５日でマウンドに上がった右腕ギルバート。両軍無得点の２回には、先頭バーショの左中間へのヒットを中堅ロドリゲスが落球し、二塁打にすると、続くクレメントの三ゴロはスアレスが落球で無死一、二塁。直後にバーガーに右前適時打を許した。さらに一、三塁からカイナーファレファのボテボテの三ゴロが不運にも適時内野安打となった。

ブ軍の先発は、２２歳の新人右腕Ｔ・イエサベージ。くしくも第２戦と同じ投げ合いとなった。前回はギルバートが３回３失点、イエサベージは５回途中５失点で、マリナーズが１０―３で勝利した。試合前に会見したウィルソン監督は、ギルバートについて「前回は序盤から多くの球を打たれた。初回に少しピンチになり、相手に攻め込まれる場面もあった。なので、まずは立ち上がりが鍵になる。そこが注目ポイントになる」と指摘していた。３勝２敗としているマ軍はこの試合に勝てば、ＷＳ進出が決まり、２４日（同２５日）からは大谷翔平投手ら率いるドジャースと争う。