すとぷりなどSTPR所属の2.5次元全５グループが、地上波テレビ局TOKYO MXで特別番組「STPRに夢中！」に出演することを20日、発表した。同番組は、TOKYO MX開局30周年記念事業の一環で、同局の看板番組で毎週月曜から金曜まで生放送する「５時に夢中！」にかけた番組名が名付けられた。

STPRファミリーが、またユーモアなテレビ番組に挑戦する。11月29日午後７時からの初回放送では、全５グループが出演して、東京タワー直下のデジタルアミューズメントパーク「RED° TOKYO TOWER」やTOKYO MX本社を舞台に、大規模なかくれんぼを実施。そのほかにも多彩な企画に挑戦する様子を放送するという。

また、関係者は「番組でSTPRファミリーたちに挑戦して欲しい企画を、ファンが投書できる“目安箱”を、今日20日から東京ドーム ラクーア２階に設置しますので、どんどんリクエストしていただきたい」と話した。

動画配信やSNSなどのインターネットを中心に活動するすとぷりたちが、地上波のテレビ番組でも、さらに大がかりなエンターテインメントを見せていく。出演は、すとぷり、騎士X - Knight X -、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -、すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSICの５グループ。動画配信では、自分たちのイラスト（２次元）で活動する彼らが、どんな形でテレビ出演するかも含めて、注目だ。