WEST.神山智洋、ブレイキン世界大会のナビゲーター就任 テーマソングも担当【コメントあり】
7人組グループ・WEST.の神山智洋が、12月12日と13日に福岡県久留米市で開催される「東急不動産ホールディングス WDSF世界ブレイキン選手権2025久留米」のスペシャルナビゲーターに就任。大会テーマソングも担当する。RKB毎日放送が20日、発表した。
【写真】エッジの効いたTシャツがクール！アクセサリーもおしゃれな神山智洋
同大会は、日本国内で初めて開催されるWDSF（世界ダンススポーツ連盟）公認の世界選手権。世界各国から選び抜かれたトップブレイカーたちが一堂に会し、パリオリンピックで正式種目となり注目を集めた“ブレイキン”の頂点をかけて競う。
神山はWEST.の中でも屈指のダンス実力者として活動する。TBS系テレビ『音楽の日2025』の「ダンス企画『DREAM DANCE』」では、STARTO ENTERTAINMENTを代表するメンバーの一人として出演し、フォーマンスを披露していた。
同大会では、ホストブロードキャストとして、大会の模様をTBS系列全国28局ネットで放送するとともに、国際映像の制作も担当。ブレイキンの魅力やカルチャーの奥深さを全国へ伝える“架け橋”としての役割を担う。
なお13日（土）の決勝では、会場に登場し、今大会のテーマソングも披露する予定。
■神山智洋（WEST.）、コメント
5歳でダンスを始め、様々なジャンルに挑戦する中でブレイキンと出会い、自分もかっこよく技をきめてみたいとすっかり魅了されました。
動画を何度も繰り返し観て技を分析し、見よう見まねで挑戦し、失敗を重ねながらも諦めずに挑戦しつづける日々を送っていました。
パリ五輪から正式に競技として採用されたことにも胸が高鳴り、日本時間のリアルタイムで全試合観させていただきました。
ブレイキンの魅力や、選手の皆様の輝きを伝えられるよう最大限に努めさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
