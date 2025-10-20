¿å¾½¶Ì»Ò¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¦¤µ¤®Àê¤¤¡¡10·î20Æü¡Á26Æü¤Î±¿Àª
Âç¿Íµ¤¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀê¤¤»Õ¡¦¿å¾½¶Ì»ÒÀèÀ¸¤¬Àê¤¦¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¦¤µ¤®Àê¤¤¡×¡£³Æ¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤³¤Á¤é¡£Æü¡¹¤Î¤¯¤é¤·¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¸Ø¤ê¹â¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¥é¥¤¥ª¥ó¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿ÀªËÜ²»¤ÇÏÃ¤»¤ë¿Í¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¡£
Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¡È¶á¤á¡É¤¬¥Ù¥¿¡¼
¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¶á¤¹¤®¤ë¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤â¡£ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¨¤½¤¦¤ÊÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤±ï¤¬·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£24Æü¤Ï»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡£
´é¤È¼ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¿¤Æ¤¬¤ß¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤ÌÓ¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥ª¥ó¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¸Ø¤ê¹â¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³Ê¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¤Þ¤¸¤á¡£¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¡£¼«Ê¬¤Î·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À´ïÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤¢¤Þ¤ê³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¡£ÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤äÊÑ²½¤Ë¤Ï¤ä¤ä¼å¤¯¡¢´·¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÀÆð¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Îº£½µ¤Î±¿Àª»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¡¢Àµ¹¶Ë¡°Ê³°¤Î¤ä¤êÊý¤òÌÏº÷¡£
°Õ³°¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡ª
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡ª¡×¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¡£¤Ç¤âÀµ¹¶Ë¡¤À¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö°ã¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£25Æü¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¦¤ÈÂÇ³«ºö¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Î´ðËÜÀ³Ê
¿â¤ì¤¿Ä¹¤¤¼ª¤ËÊ¿ÌÌÅª¤Ê´é¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¿Í²û¤³¤¤À³Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¤ä¤µ¤·¤¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤á¡£½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÈÏ¢ÂÓ¡¦¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë´·¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤è¤Í§¿Í¡¢¤Þ¤È¤áÌò¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¾¯¤·¼ä¤·¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤À¤ì¤«¤òÍê¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¹¤®¤ë¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÆÀÚ¡¦ÌÀ¤ë¤¤¡¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿ÀªÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¤È¤¡£
¹â¤¤ÌÜÉ¸¤¬Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë
¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¸å²ó¤·¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¤ÏÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤ÆOK¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜÉ¸¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢»¨Ç°¤ä¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬ÊÒ¤Å¤¤¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡ª¡¡26Æü¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤Ä´À°¤¬É¬Í×¤Ë¡£°Õ³°¤ÊÍ×Ë¾¤Ë¤Ï½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤ò¡£¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÄ¹¤¤ÌÓ¤¬¾¯¤·Âç¤¤á¤ÎÂÎ¤ò¤ª¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤É¤ª¤ê¤Î¿´²¹¤«¤¯¡¢¿ÆÀÚ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¤¹¡£»þÀÞ¡¢½ë¶ì¤·¤¤°õ¾Ý¤âÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤ÏÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤Ï¼«Ê¬Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ï¤¹¤°¤ËÉ½¾ð¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀµÄ¾¤ÊÀ³Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤ÎÃå´ãÅÀ¤¬¸÷¤ë¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò¤¤Á¤ó¤È¼¨¤¹¡£
Êª»ö¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°Õ¸«¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Ò¤È¸À¤¬¡¢ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£20Æü¤Ï¡¢¡Èº£¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¾®¤µ¤ÊÂÎ¤¬¥¦¡¼¥ê¡¼¡á¥¦¡¼¥ë¡ÊÍÓÌÓ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÌÓ¤Ë¤ª¤ª¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¡Ê¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥¦¡¼¥ê¡¼¡Ë¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¾¯¤·¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢´¶¼õÀ¤¬±Ô¤¯¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤â¤ÎÀÅ¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¹¥¤·ù¤¤¤¬·ã¤·¤¯¡¢¸ÄÀ¤â¶¯¤á¡£¿Í¤¬¤¢¤Þ¤êµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆÈ¼«¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÃÀ¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤Æ¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÊñÍÆÎÏÈ´·²¤Ê¿Íµ¤¼Ô¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤Þ¤ï¤ê¤Î°Õ¸«¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¡£
°Õ¼±¤Î¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤âµÈ
Ãç´Ö¤ä´Ø·¸¼Ô¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¾õ¶·¤ò¹¥Å¾¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÇº¤ß¤Ç¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡ý¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÎÃí°ÕÅÀ¡¢²þÁ±ÅÀ¤Ë¤âµ¤¤Å¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£21Æü¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¯¹©É×¤ò¡£¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Î´ðËÜÀ³Ê
¤¦¤µ¤®¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇÂç¤ÎÉÊ¼ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤ÏÂÎ³Ê¤ÏÂç¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ç²¹¤«¤ÊÀ³Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆÃÄ§¤Ï°ÂÄê´¶¤ÈÂ¸ºß´¶¡£¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¤º¡¢¤É¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ëÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¼þ°Ï¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«ÆÃ¤Ë¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼þ°Ï¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë·¹¸þ¤â¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¿µ½Å¤Ç¼õ¤±¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°¤¯¤È¤¤ÏÂçÃÀ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ïÍÑ¤Ç½ç±þÀ¤âÈ´·²Ìî¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¡È²óÉü¡É¤Î±¿µ¤¡£
¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌóÂ«¤ò¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ëÍ½´¶
¤Õ¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¡¢¿´¤Î½ý¡¢Èè¤ì¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤ä¤ï¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¡Öº£ÅÙ²ñ¤ª¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¡£22Æü¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¡£Ìî¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
Ìî¤¦¤µ¤®¤Ï¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤µ¤®¤Ç¡¢ÉÊ¼ï¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¤½¤ó¤ÊÌî¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤ò¼«Ê¬¤Î±ÉÍÜÊ¬¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¡£¼«Ê¬¤«¤éÌ¤³«¤ÎÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÀÑ¶ËÀ¤Ë¤Ï¤ä¤ä·ç¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤â½ç±þ¤·¡¢¤À¤ì¤È¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Î»ý¤Á¼ç¡£´ïÍÑ¤ÇÂ¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¼ê¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤È¼Â¤êÂ¿¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤êµÕ¶¤Ë¶¯¤¤¥ì¥Ã¥¥¹¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤³¤ÎÀè¤Î¾¡Éé¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ»¤òÀ°¤¨¤è¤¦¡£
23Æü¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤òÌ£Êý¤Ë
¾¯¤·Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î´Ä¶¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢Æ°¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡ý¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤â°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë23Æü¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¥«¥®¡£ÌÂ¤ï¤º¿Ê¤ó¤Ç¡ª¥ì¥Ã¥¥¹¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÊÂÎ¤ò¤ª¤ª¤¦¥Ó¥í¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÃ»¤¤ÂÎÌÓ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ì¥Ã¥¥¹¤Ï¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ã¥¥¹¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤êÀè¤ËÆ°¤¤À¤¹¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡£¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿®Ç°¤ò»ý¤Á¼çÄ¥¤Ï¶¯¤¯¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤ÏÂÅ¶¨¤»¤º¡¢¥ê¥¹¥¯¤ä¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¤äÁè¤¤¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢µÕ¶¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÅ¨¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¡£
Èþ°Õ¼±&¸þ¾å¿´¤¬¹â¤¤¥Û¥È¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤¢¤»¤é¤º¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¿Í¤Î¥Þ¥Í¤âµÈ
ÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤È»×¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¤¢¤¤é¤á¤º¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡ý¡£ÆÃ¤Ë24Æü¤ÏÇ´¤ê¾¡¤Á¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ë¤Î¤â±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£¥Û¥È¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥Û¥È¤¦¤µ¤®¡Ê¥É¥ï¡¼¥Õ¥Û¥È¡Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÓ¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿§¤¬¤¢¤ë¡È¥¢¥¤¥Ð¥ó¥É¡É¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤¦¤µ¤®¡£¤½¤ó¤Ê¥Û¥È¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡È¼«Ê¬¤Ï¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¡È¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¯¡¢Èþ°Õ¼±¤â¥×¥é¥¤¥É¤â¹â¤¤¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾å¤ò¤á¤¶¤¹¡¢¸þ¾å¿´¤Î¶¯¤¤´èÄ¥¤ê²°¡£¤¿¤À¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ÆÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¸ÄÀÅª¤ËÀ¸¤¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢Ãç´Ö¤äÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç´èÄ¥¤ë¤Û¤¦¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Í²û¤Ã¤³¤¯¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤¤¤¤Î®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍ½´¶¡£
²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦
Âç»ö¤Ê¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¶¨ÎÏÂÎÀ©¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤À¤ì¤«¤ÎÀâÆÀ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¡£25Æü¤Ï¼«Ê¬Ëá¤¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤ò¡£¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤Î´ðËÜÀ³Ê
Çò¤¤ÂÎ¤ËÀÖ¤¤ÌÜ¡¢¼ª¤ÈÉ¡¤ÎÆ¬¡¢¤·¤Ã¤Ý¤È¼êÂ¤ÎÀè¤¬¹õ¤¤¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤Î¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤¦¤µ¤®¤Ï¡¢¸¤¯¡¢¿Í²û¤³¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·µ¤¤Þ¤Þ¡£¤½¤ó¤Ê¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¹Ô¤¤¿¤¤½ê¤Ë¹Ô¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡¢¼«Í³ËÛÊü¤µ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤ª¤«¤²¤Ç¿Í¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤â¡£¤Ç¤â²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¡¢ÄÉ¤¤µá¤á¤¿¤¤ÍýÁÛ¤äÀ¸³è¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä¥³¥Ä¥¿¥¤¥×¤ÎÅØÎÏ²È¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Îº£½µ¤Î±¿ÀªÍýÁÛ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£
Ì´¤¬¤Õ¤¯¤é¤à»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¼¡¤Î²ÝÂê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÍýÁÛ¤ÎÊë¤é¤·¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤È¡¢Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£26Æü¤Ï¿È¶á¤Ê¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤¬¹¥Å¾¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤¤Å¤«¤¤¤¬Âç»ö¡£¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Î´ðËÜÀ³Ê
¾®·¿¤ÎÉÊ¼ï¤Î¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤â»Ò¤¦¤µ¤®¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»¤¤¼ª¤È´Ý¤¤´é¤¬ÆÃÄ§¡£ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤»¤¤¤«¡¢À³Ê¤Ï·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¿À·Ð¼Á¤ÇÉÝ¤¬¤ê¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢ºÙ¤«¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿µ½Å¤ÇÍÑ¿´¿¼¤¯¡¢Æâ¸þÅª¡£¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Î»×¤¤¤äÀ¤³¦¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤·Ð¸³¤ÎÊ¬Ìî¤äÆÍÈ¯Åª¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ï¼å¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯¾®¤µ¤ÊÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¿å¾½¶Ì»Ò
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÀê¤¤¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÅìÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÀê¤¤¤ò¸¦µæ¡£Éý¹¤¤ÃÎ¼±¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Àê¤¤¤ÇÅö¤¿¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷À»ï¤òÃæ¿´¤ËÂç³èÌö¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÀêÀ±½Ñ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê¤¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£