ドル円理論価格 1ドル＝150.75円（前日比-0.48円） ドル円理論価格 1ドル＝150.75円（前日比-0.48円）

ドル円理論価格 1ドル＝150.75円（前日比-0.48円）



割高ゾーン：151.79より上

現値：150.78

割安ゾーン：149.70より下



過去5営業日の理論価格

2025/10/17 151.23

2025/10/16 150.94

2025/10/15 149.96

2025/10/14 151.45

2025/10/13 152.11



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

