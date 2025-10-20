すとぷりなどSTPR所属の2.5次元全５グループが、19日までに多数の大型広告の掲載、飲食店など各店舗でのコラボレーション商品の販売、街の名所を巡るデジタルスタンプラリーなどを実施して、東京・池袋エリアをジャックすることを発表した。

STPRファミリーは、11月8、9日に東京・池袋のサンシャインシティで開催する「アニメイトガールズフェスティバル2025（AGF2025)」に初出展する。そのイベントを盛り上げるために、10月25日から開催日まで、サンシャインシティALTAに期間限定のポップアップストアをオープン。さらに池袋の街中では、11月３日から大型OOH広告を７カ所に掲載してアドトラックも走らせる。イベント開催時にはさまざまな店舗ともコラボレーションをして、街中を巡るデジタルスタンプラリーなども催していく。

STPR関係者は「たとえば、『スイーツパラダイス』では、コラボメニュー。NTTドコモショップでは、購入者にオリジナルポストカードや先着でのクリアファイルのプレゼントなどが用意されます」と明かした。ほかも含めて計８企業（店舗）がコラボレーションするという。

秋の池袋が、紅葉ならぬSTPRの2.5次元アイドルたちで一色に染まる。