アンビスホールディングス<7071.T>が急落している。前週末１７日の取引終了後、集計中の２５年９月期連結業績について、売上高が従来予想の５３６億４７００万円から４９１億円（前の期比１５．６％増）へ、営業利益が８６億２７００万円から６１億円（同４２．５％減）へ、純利益が５８億４００万円から３６億円（同５１．６％減）へ下振れて着地したようだと発表しており、これを嫌気した売りに押されているようだ。



下期に入り、特別調査委員会の調査協力に対応していた影響などにより、拠点職員及び本社職員の相当数が通常業務を離れ、特に新規開設拠点の入居調整や訪問看護・訪問介護などの売り上げが想定未達となったことが要因としている。なお、同時に発表した第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）決算は、売上高３６３億６４００万円（前年同期比１８．４％増）、営業利益４６億９７００万円（同４２．４％減）、純利益２９億９８００万円（同４７．８％減）だった。



出所：MINKABU PRESS