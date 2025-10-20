ゲンダイが反発、２６年３月期利益予想及び配当予想を上方修正 ゲンダイが反発、２６年３月期利益予想及び配当予想を上方修正

ゲンダイエージェンシー<2411.T>が反発している。前週末１７日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を５億５０００万円から７億５０００万円（前期比７９．３％増）へ、純利益を３億７０００万円から５億円（同３９．４％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間１０円・期末１１円の年２１円から中間・期末各１２円の年２４円へ引き上げたことが好感されている。



取扱高が大きい紙媒体広告が想定よりも大幅に減少する一方、インターネット広告などが計画を上回り推移しているため売上高は７８億円（同１．６％増）の従来見通しを据え置いた。ただ、紙媒体と比較してマージンの高いサービスやインターネット広告の販売が好調なことから、利益を増額した。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高３９億２１００万円（前年同期比２．４％増）、営業利益３億９８００万円（同２．６倍）、純利益２億６１００万円（同２．４倍）だった。



出所：MINKABU PRESS