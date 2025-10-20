鈴木彩艶が至近距離ヘッドに超絶反応、後半ATにはPKセーブ!! 衝撃的な活躍に現地紙「鈴木さんは一気に聖スズキになった」
[10.19 セリエA第7節 ジェノア 0-0 パルマ]
パルマのGK鈴木彩艶が19日、セリエA第7節のジェノア戦でスーパーセーブを連発して勝ち点1の獲得に大きく貢献した。
チームは前半のうちにDFニアカテ・エンディアエが退場し、10人での戦いを強いられた。数的不利も影響して劣勢となり、パルマは試合を通じてシュート1本にとどまった一方、ジェノアには22本のシュートを許す展開となった。
それでも鈴木が好セーブを連発し、パルマゴールを死守。後半18分にはMFルスラン・マリノフスキーの強烈なミドルシュートが襲い掛かったが、冷静に弾いた。さらに同37分にはゴールエリア内からFWジェフ・エカトールに決定的なヘディングシュートを打たれるも、鈴木が衝撃的な反応で右手を伸ばすビッグセーブ。鈴木の活躍で0-0のスコアが続いていった。
ところがパルマは後半45+5分、DFマリアーノ・トロイロがペナルティエリア内で痛恨のファウルをしてPKを献上。最終盤で最大のピンチが訪れた。それでも鈴木がMFマックスウェル・コルネのキックを読み切って弾き返し、ここでも失点を許さない。そのままスコアレスでタイムアップを迎え、鈴木がこの試合の最優秀選手に選出された。
鈴木の圧巻の活躍に大手データサイト『Sofa SCORE」は10点満点で9.4の高評価。現地メディア『スポーツ・パルマ』は「ARIGATŌ SUZUKI」と綴り、「鈴木さん(Suzuki-san)は一気に聖スズキになった」と独特の言い回しで鈴木の活躍ぶりを伝えている。
