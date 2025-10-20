ETF売買動向＝20日寄り付き、日経レバの売買代金は365億円と活況 ETF売買動向＝20日寄り付き、日経レバの売買代金は365億円と活況

20日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比62.8％増の879億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同87.4％増の542億円となっている。



個別では上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1586> 、グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2855> 、ＮＥＸＴ ＲＥＩＴ <1343> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ東証ＲＥＩＴ <2066> 、ＮＥＸＴ 機械 <1624> など10銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が5.33％高、ＮＥＸＴ 銀行 <1631> が4.57％高、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> が4.16％高、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> が3.78％高、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が3.77％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> は14.20％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は12.04％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は10.14％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は9.38％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は8.64％安と大幅に下落している。



日経平均株価が807円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金365億6600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金282億1400万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が36億7800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が30億5900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が23億7000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が23億6400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が20億8800万円の売買代金となっている。



株探ニュース

