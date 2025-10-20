『気づいたら無双ゲームの悪役将軍だった件。』、「コミプレ」にて連載開始
ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて、新連載『気づいたら無双ゲームの悪役将軍だった件。〜破滅ルートはぶっ壊す〜』(原作：謙虚なサークル／構成：村田真哉／作画：渡辺つよし)を公開した。
■『気づいたら無双ゲームの悪役将軍だった件。〜破滅ルートはぶっ壊す〜』あらすじ
ブラック企業で働く男の唯一の楽しみは、帰宅後に無双ゲーム『ブレイヴ・オブ・キングダム』をプレイすること。だが、突然、変な画面が現れ、気づくと異世界に転生していた──！？
目の前には、ゲームで何度も目にした軍服の女副官・セリナ。そして、鏡に映ったのは、筋骨隆々でヒゲを生やしたおっさん……？よりにもよって、勇者に討たれる悪役将軍・ゼオルグとなっていた！このままでは、破滅する運命が待っている。だが、社畜として“現代の地獄”を生き抜いてきた彼は、どんな事態にも動じない！ゲーム知識と社畜スキルを武器に、無敵の将軍ゼオルグとなって破滅ルートをぶっ壊す！！
(C)謙虚なサークル 村田真哉 渡辺つよし / ヒーローズ
■『気づいたら無双ゲームの悪役将軍だった件。〜破滅ルートはぶっ壊す〜』あらすじ
ブラック企業で働く男の唯一の楽しみは、帰宅後に無双ゲーム『ブレイヴ・オブ・キングダム』をプレイすること。だが、突然、変な画面が現れ、気づくと異世界に転生していた──！？
(C)謙虚なサークル 村田真哉 渡辺つよし / ヒーローズ