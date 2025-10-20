米メリーランド州で、子どもの誕生日パーティーに車が突っ込み、死傷者が出た/Mapbox

（ＣＮＮ）米メリーランド州ブラーデンスバーグで１８日、子どもの誕生日パーティーのテントに車が突っ込み、女性１人が死亡したほか、１３人がけがをした。

警察が１９日に発表したところによると、車を運転していた首都ワシントン在住の男（６６）は事故後に徒歩で現場から逃走したが、その後、出頭した。刑事訴追が検討されているという。

死亡したのはワシントン在住のアシュリー・ヘルナンデス・グティエレスさん（３１）。

現場近くに住むブラーデンスバーグ市議のジョスリン・ルート氏はＣＮＮ提携局ＷＵＳＡの取材に対し、「大きな衝突音で目が覚めた。救急車が何台も集まり、庭に車が入り、叫び声が聞こえた」と語った。

「現場に下りていくと、救急隊員が車の下敷きになった女性の蘇生を試みていた」とルート氏は話した。さらに、重傷とみられる子ども５人を見たほか、自力で救急車に向かうことができた子ども３人もいたと述べた。近隣住民からは、事故前に車が住宅街を不規則に走っていたと聞いたという。

ＳＮＳに投稿された映像には、警察や消防隊員が現場に駆け付けた様子が映っている。誕生日パーティー用とみられるテントが破れ、一部が倒れていた。

警察によると、被害者は大人６人と子ども８人の計１４人で、子どもの年齢は１歳から１７歳。うち１人の子どもが入院しており、容体は安定している。大人の被害者のうち３人も入院中でいずれも容体は安定している。