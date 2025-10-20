元CAのガチチョイスはコレ！マツキヨで買ってよかったアイテム7選

こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。今回はマツキヨで買える神アイテムをご紹介します。バズっている韓国スキンケアやリピ買い必須のコスメまで、ぜひ最後までご覧くださいね♡

【詳細】他の記事はこちら

毛穴つるんのレチノール美容液♡

イニスフリー レチノールPDRNアドバンスドセラム 4,400円（税込）

毛穴がつるんとする使用感がお気に入りのセラム。

韓国で大人気のスキンケアもマツキヨで買えるのがうれしいですよね！

とろみのあるテクスチャーで、肌にスーッと伸びてベタベタしません。

保湿ケアと毛穴ケアが叶うので、夜寝る前のスキンケアに愛用しています◎

まとめ買い必須の優秀ミスト♡

メラノCC 集中対策薬用ミスト化粧水 1,320円（税込）

マツキヨでぜひ買ってほしいミスト化粧水。

細かいミストがふわっと広がって、顔やボディの保湿に大活躍してくれます！

筆者はお風呂上がりにすぐシューッと吹きかけて乾燥肌対策していますよ♡

ぷるつや感にハマるティントリップ♡

ラネージュ グレイズティントリップセラム ピーチグレイズ 2,200円（税込）

ぷるつやな仕上がりになるティントリップ。

単体でしっとりするので、リップクリームやグロス要らずなところがお気に入りです！

パーソナルカラー問わず使いやすいピーチグレイズの色味を、お仕事メイクにヘビロテしています♡

韓国のバズり美容液も要チェック♡

メディキューブ PDRNピンクセラム 2,530円（税込）

肌がきれいな人がおすすめしていてずっと気になっていたピンクのセラム。

こちらをたっぷりつけてから美顔器などでマッサージすると、触りたくなるくらいぷるぷる＆もちもちの肌になるんです！

朝メイク前の保湿にもおすすめですよ◎

ブラシとパフを簡単に洗える必需品♡

Studio17 ブラシ＆パフクレンザー 990円（税込）

韓国で買ってからほぼ毎日愛用しているブラシとパフとクレンザー。

固形の石けんを少し濡らすだけで、メイクブラシやパフをサッと洗浄できるので本当に助かっています！

これを使うだけでツールがとてもきれいになりますよ♡

上向きボリュームまつげが叶うマスカラ♡

キャンメイク クイックラッシュカーラー ロングマスカラ 01 ブラック 748円（税込）

マツキヨでも買える大好きなマスカラ。

ほどよくボリュームのある上向きまつげが叶うから手離せません！

透明感たっぷりのブラックが筆者のお気に入りです◎

お直しにもぴったりのプチプラパウダー♡

キャンメイク マシュマロフィニッシュパウダー MOマットオークル 1,034円（税込）

ふわっとつけるだけで毛穴レスのマシュマロ肌になれるプチプラパウダー。

コンパクトなサイズ感なので、メイク直しにも重宝しています！

少しベージュがかったパウダーだから、肌の色むらなどもカバーしてくれますよ◎

マットな肌が好きな方におすすめのコスメです♡マツキヨで買うべき神アイテムでした！もし立ち寄ることがあったらチェックしてみてくださいね♡