ダイソーで争奪戦になりそう…300円は奇跡だよ！ショップで買ったら数千円レベルの園芸グッズ
商品情報
商品名：植木鉢、立体タイプ（くまのプーさん）ピグレット 3号 9cm
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
ダイソーで驚いた！これが300円は安すぎるよ…！ピグレットの植木鉢
ダイソーの園芸グッズ売り場を覗くと、棚の一角にピンク色の植木鉢が並んでいて、目を引かれました。
手に取ってみると、ディズニーのくまのプーさんの仲間、ピグレットの植木鉢でした♡
立体的なお顔のモチーフがデザインされていて、かなり凝ったつくり。まるでディズニーのショップで売っていそうな完成度にびっくりしました。
しかもお値段は330円（税込）。キャラクターもののプランターって普通に買うとお値段がする印象で、これが公式ショップで売っていたら数千円は下らないはず。
思わず「これ本当にこの価格でいいの？！」と言いたくなるほどのお得感です。
全体はピグレットらしい優しいピンクで、見ているだけで心が和みます♪
表面には釉薬がかかっていて、つるっとした光沢感があってチープな印象がまったくありません。
デスクや窓際にちょこんと置けるサイズ感で飾りやすい！
底には排水用の穴が開いているので、水やりの際はトレーを合わせて使うと安心です。
底穴がやや小さめなのと、植木鉢全体に釉薬がかかっているため、通気性に関してはやや低めかもしれません。
筆者は通気性を考えて、観葉植物の鉢カバーとして使おうかなと思っています。
小さな植物をちょこんと飾るのにちょうどいいサイズ感で、植物のグリーンとピンクのコントラストが映えて、デスクや窓辺がぱっと明るくなります。
ころんとしたフォルムと優しい色味で、目に入るたびに思わずほっこり。飾るだけで笑顔になる可愛さです。
今回はダイソーの『植木鉢、立体タイプ（くまのプーさん）ピグレット 3号 9cm』をご紹介しました。
売り場ではプーさんバージョンも展開されていて、ひと回り大きいサイズが500円で売っていました。
2つ並べて飾るとより世界観が出て、ファンにはたまらない組み合わせです。争奪戦必至になること間違いなしのアイテムなので、気になった方は、お早めにチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。