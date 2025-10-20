もうダイソーのでいいじゃん！高いブランドのと大差ない…使い心地も見た目も大満足な入浴グッズ

ネイルが長い時や、スッキリとした洗いあがりが欲しい時に便利なシャンプーブラシ。さまざまなタイプが売られていますが、中にはそれなりのお値段のするブランド物も…。そんな中筆者が買ったのはダイソーの商品！220円（税込）とお安いながら、デザインも機能性も◎商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：シャンプーブラシ（くま）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

可愛すぎるデザインにひとめぼれ！ダイソーで見つけたシャンプーブラシ

ダイソーで可愛すぎるシャンプーブラシを発見！その名も『シャンプーブラシ（くま）』です。お値段は驚きの220円（税込）と、高いブランド品に比べるとかなりの破格です。

まずはなんといってもこのデザイン！クマさんデザインがとってもキュートです♡

このクマの部分が支えになる作りで、使い勝手もラクラクです。

素手よりもワンランク上の洗いあがり！

気になる突起部分は柔らかめですが、無駄な力が入りにくくやさしい使用感。頭皮にやさしく、でも指よりもしっかりと洗うことができます。

ネイルをしていてシャンプーをするのが大変な人や、素手よりもワンランク上のスッキリ感を味わいたい人にぴったり。220円（税込）とは思えない使用感でした。

ひとつ気になる点があるとすれば、はめ込みタイプで汚れや水がたまりやすい構造というところ。ですが220円（税込）とお安いので、気になったら気軽に買い替えることができますよ。

今回はダイソーで購入した『シャンプーブラシ（くま）』をご紹介しました。使い心地もデザイン性も◎な商品だったので、ぜひ売り場でチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。