これダイソーで売っていいやつ！？200円のクオリティじゃない！使いやすくておしゃれなケース

スマホケースの種類が豊富なダイソーで、またしても凄い商品を発見しました！絵画のデザインを用いたおしゃれなiPhoneケース。立体印刷で表面に風合いがあり、周りと差がつくこと間違いなしです♡柔らかく装着しやすいだけでなく、細かい部分まで配慮された作りで使い心地も抜群！200円とは思えないほど優秀です。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：iP15／14用ケース 立体印刷 ひまわり

価格：￥220（税込）

対応するスマートフォン：iPhone 15／14

販売ショップ：ダイソー

立体印刷で周りと差がつく！ダイソーでおしゃれすぎるiPhoneケースを発見♡

スマートフォンのケースが充実するダイソー。100円ショップの商品とは思えないような、専門店レベルのケースが揃っていて目が離せません！

今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『iP15／14用ケース 立体印刷 ひまわり』。立体印刷という文字に惹かれて購入してみました。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、スマホグッズ売り場に陳列されていました。

ケース全体はやわらかい素材でできています。

スマホに装着しやすく、気分に合わせてケースを頻繁に付け替える方にも使いやすいです。

サイズは、iPhone 15及び14に対応しています。

デザインされている部分以外は黒なので、どんな色のiPhoneにも合わせやすいかと思います。

フィンセント・ファン・ゴッホの代表作「ひまわり」を用いた、アート好きにはたまらないデザインです。

絵画の一部がモチーフになったデザインのスマホケースは珍しく、周りと被りにくいのも嬉しいです！

立体印刷ということで、遠目で見るとわかりにくいですが角度を変えると細かい凹凸がわかります。

印刷面はさらさらとしていて、手に持った時に馴染みが良いです。

プチプラだからと侮れない！細かい部分まで使いやすい作りに感動！

サイドのボタン部分はしっかりと高さがあるので、反応しにくいといった心配もなし！

プチプラのケースだとサイレントスイッチを操作しにくいということもよくありますが、こちらはそういったこともありません。

充電ポート付近は、USB Type-Cの基部に干渉しにくい作りなのも嬉しいポイント。

ケースに厚みがあるとケーブルを差し込みにくいことがありますが、こちらはスムーズに差し込めます。

今回はダイソーで見つけた『iP15／14用ケース 立体印刷 ひまわり』をご紹介しました。

お手頃価格なのに、おしゃれなだけでなく細かい部分まで使いやすく優秀なケースでした！周りと差がつくデザインがお好みで、コスパの高さを重視したい方におすすめです。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。