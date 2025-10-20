ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 埼京線で午前9時すぎに運転再開 大崎駅でのポイント点検の影響で一… 埼京線で午前9時すぎに運転再開 大崎駅でのポイント点検の影響で一時的に一部区間運転見合わせ JR東日本 埼京線で午前9時すぎに運転再開 大崎駅でのポイント点検の影響で一時的に一部区間運転見合わせ JR東日本 2025年10月20日 9時29分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、埼京線は午前6時4分ごろ、大崎駅でポイント点検を行った影響で大崎駅-新宿駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前9時すぎに運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 関連情報（BiZ PAGE＋） 神奈川, 介護, 置床工事, 配線, 思いやり, 葬儀, 金属加工, ネジ, ホテル, 海