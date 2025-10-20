TBS NEWS DIG Powered by JNN

JR東日本によりますと、埼京線は午前6時4分ごろ、大崎駅でポイント点検を行った影響で大崎駅-新宿駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前9時すぎに運転を再開しました。