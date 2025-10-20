部屋を癒しの空間に！ 自然の温もりを感じる“木製アイテム”5選

木製のインテリアや木目をプリントした雑貨、リラックス効果のあるウッディな香りのコスメまで。自然の温もりを感じるアイテムで部屋を癒しの空間に！

木×アクリルの異素材ミックスでモダンな雰囲気に

W32×D16×H10.7cm\14,850（HIGHTIDE×New Edition Furniture/ハイタイド）

ビビッドなアクリルプレートがひと際目を引くブックスタンド。メガネやペンなど、小物を置けるスペースが備えられているのも便利。

曲げ木のトレイは見た目も使いやすさも抜群！

W30×D20×H4cm。上\18,700 中、下 各\24,200（ヴァッカプオティ/CINQ TEL. 0422-26-8735）

フィンランド産の白樺の合板やポプラ材を使った曲げ木のトレイ。表面には食品が触れても安心な自然素材のワックスを塗布。日常使いに最適。

磁力によって表情を変える新感覚のトイオブジェ

\22,000（NEWTONS/岸本挽物 TEL. 054-366-2791）

丁寧に磨き上げられた木の玉の中にネオジウム磁石をIN。玉と玉を近づければ、立ったり、ぶら下がったり、自ら表情を変えていく。オブジェとして飾っておくのはもちろん、遊ぶ時間も楽しい。

リサイクルレザーにリアルな木目模様をON

小\11,000 大\15,400（LIND DNA/輸入代理店ギャラックス貿易 TEL. 03-3766-1144）

ガラスに木目模様の革を巻きつけたフラワーベースは使い勝手も◎。使われているのはエコテックス認証を受けたリサイクルレザーで環境にも配慮。

天然精油のルームスプレーで、おうちにいながら森林浴

50ml \3,850（POTS）

天然精油100％のルームスプレー。パロサントの香りをベースに、木の温もりを感じるフランキンセンスやシダーウッド、ハーブの香りなどをブレンド。深い森で深呼吸するようなリラックス感を味わえる。