グラビア誌の袋とじを開いている男子と目があったときのリアクション８パターン
多くの男性にとって、グラビア誌の袋とじは魔性の魅力そのもの。キレイに開けようとする姿はとてもカッコわるいとわかっていても、誘惑に抗えず、自然と手が動いてしまうようです。そんなスキだらけで恥ずかしい男性の姿を偶然見かけてしまった場合、女性はどんな反応をするべきなのでしょうか？ 今回は「グラビア誌の袋とじを開いている男子と目があったときのリアクション８パターン」をご紹介します。
【１】「なになに？ 私も見せて！」と一緒になって見る。
テンションをあげて、場を和ます方法です。「こちらも興味があるという空気を出せば、相手も気が楽になるだろうから」（２０代女性）というように、男同士のようなテンションで接すれば、「女性に見られた・・・」という男性の恥ずかしさや気まずさを和らげることができるようです。とはいえ、男性としてはずっと一緒に見るのもちょっと居心地が悪いかもしれません。チラッと見たら、ひとこと感想を言って立ち去るくらいがちょうどいいのではないでしょうか。
【２】「そんなことしてないで彼女を作りなよ」と真剣に注意する。
男性に「しっかりした男に変わって欲しい」という意見をぶつけ、反省を促す方法です。男性は、女性にこのような行為を見られることを恥じる傾向にありますが、まさか彼氏候補から外されるきっかけにまでなるとは考えていないでしょう。従って、嫌悪感をはっきり伝えることは、男性にとってもある種の発見につながり、お互いにいい影響をもたらす場合もあります。ただし、「個人的な楽しみなので放っておいて欲しい」という意見もありそうなので、自分が真剣に変わって欲しいと願う男性以外にはあまり口にするべきではないかもしれません。
【３】数秒間目をあわせた後、そのまま目を逸らす。
袋とじをやぶる行為を見て抱いた嫌悪感を男性に伝える方法です。男性としてはこの恥ずかしい行為を見られていなければいい、と淡い期待を寄せがちですが、「自分が気づいてるのをアピールするため」（１０代女性）というように、ジッと見つめられればさすがに気づきます。また、その後に何も言わずに目を逸らすことで、「こんなことを人前でやるのはやめよう」と反省を促せるかもしれません。ちょっと厳しめの姿勢ですが、男性に嫌悪感を抱いたことを伝えるには有効な行為といえるでしょう。
【４】見ていないフリをして、その場を立ち去る。
袋とじをやぶる行為を見て、あまりいい気分を抱かなかった際に取る行動です。「（あまりいい気分はしないものの）男なら仕方ないと思うし、話かけると気まずい雰囲気になるだろうから」（１０代女性）というように、複雑な感情を抱いた場合は、思い切ってその場をスルーしてしまうのが賢明かもしれません。複雑な感情のまま話しかけると、おそらく男性にそれが伝わって気まずくなるからです。一瞬目があっても、そのままきょろきょろしていれば、気づいていないように感じてもらえるでしょう。
【５】親指を立てた「グッド」のポーズを取り、男性の生き様を称える。
袋とじをやぶる行為に特に嫌悪感を抱いていないことを伝える方法です。「『私のことは気にせずやぶり続けて』ということをわざわざ口に出すのもなんなので」（３０代女性）と考える女性にとっては、自分の気持ちを伝えるのに手っ取り早い方法のようです。男性としても「男なら普通だよ」と女性から肯定されたような気分になるので、決して悪い気分にはならないでしょう。
【６】「はさみ貸そうか？」などと言い、袋とじを開くのを手伝う。
思い切ってボケてしまうことで、その場をお笑い的な空気にする方法です。男性としては袋とじを開けるという行為を見られたとき、一瞬どんな言い訳をしようか迷います。そこで女性が完全に笑いの空気に変えようとする姿勢を見せれば、多くの男性がそこに乗っかってくるでしょう。つまり、男性にある種の助け舟を出す行為といえそうです。
【７】「何してんの！」と笑いながらツッコミを入れる。
軽く引いてしまって、あまり自然な反応ができそうもないときに有効なリアクションです。「たとえ引いたとしても、とりあえずこちらがふざけてあげれば、お互いに笑ってその場を過ごせそうだから」（２０代女性）という意見があるなど、困ったときにこのような反応をして乗り切る女性もいるようです。「女性からツッコまれると救われる」という男性は多いので、意外と失敗の少ない方法といえるかもしれません。
【８】「そういうのが好みなんだ？」とからかう。
場の空気を和ましながら、すぐに立ち去る方法です。「笑ってその場を乗り切れると思うから」（１０代女性）というように、気まずい雰囲気を作らずにその場をやり過ごせるのが利点です。男性としても袋とじを開けるという行為に対し、多少の後ろめたさはあるので、少しからかわれるくらいの方が気分的に楽になるようです。男性の気分を損ねないような言葉を選ぶようにしましょう。
袋とじをやぶる行為を見て、何を思うかは女性によってそれぞれのようです。ただし、「男なら袋とじをやぶるのも仕方ない」という見方が多くの女性に浸透しているせいか、基本的に気まずい空気にしないようにするという意見が多く見受けられました。さて、今回は男性の恥ずかしい行為を見たときの反応をご紹介しましたが、みなさんがアイドルや俳優の写真集などを見ていたときにはどんな反応をされたことがありますか？ ご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
