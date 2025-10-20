お笑いタレントの山田花子（50）が、息子がリクエストした手料理を披露した。

【映像】山田花子が作る安上がりの手料理

13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは、兄弟の大好物だという料理「カレー肉じゃが」と「もやしナムル」や、「安上がりでいいわ〜」と本音を明かし、豚肉や野菜を入れた「お鍋うどん」など、“リーズナブル”な手料理を披露し話題になっている。

外食を断った9歳次男がリクエストした母の味

17日は、「母の味」と題したブログを更新。「きょうは、早く終わったので晩ごはんは外食にしようと思ったけどロナウドちゃん(次男)に断られた、家で食べたいってリクエストを聞くと「子どもの頃に食べてた、ママが作ってくれたうどん久しぶりに食べたい！」ってめちゃくちゃうれしいこと言ってくれたよ小さい時によく作ってあげたヒガシマルのスープで素うどん成長したので、かまぼこと水菜トッピングファミチキもサービス、うどん2玉！「そうそうこの味！」って言ってくれた 見事完食！！母の味がヒガシマルの素うどんなんて大阪の子やね笑」と、手料理を披露した。

この投稿に、「うれしくなる言い方でリクエストしてくれますね」「外食より、家でママの うどんが食べたいなんて、いい息子さんですね」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）