ツーハッチが贈る「ハロウィンコレクション2025」♡魔法の夜を彩る新作ランジェリー

秋の訪れとともに、心までときめく季節がやってきました♡インナーブランド「ツーハッチ（tu-hacci）」が公開した【tu-hacci Halloween collection 2025】は、「tu-hacci Halloween Party」をテーマに、特別な夜を演出するランジェリーをラインアップ。『ENTRANCE』『MAIN FLOOR』『DRESSING ROOM』の3フロアを舞台に、それぞれ異なる魅力を放つコレクションが登場します。美しさと遊び心を兼ね備えた、ハロウィン限定の魔法を体験して。

洗練されたエレガンス♡上品に仕立てる大人の艶

バストを華やかに演出する「vivante series」は、レースと補整機能を融合した上質ランジェリー。脇高設計で背中や脇をすっきり整え、自然なスタイルアップを叶えます。

繊細なレースが織りなす上品な光沢が、着るたびに自信をくれる一着です。

＜ラインナップ＞

・vivanteピオニーレースブラ&ショーツ

価格：4,380円～

サイズ：A70～G85

・vivanteリフレレースブラ&ショーツ

価格：4,380円～

サイズ：A70～G85

アツギが新しいレッグウェアブランド「Atsugi COLORS」発表！

ふっくら谷間♡視線を奪う主役ランジェリー

厚手のパッドで1.5倍盛りを叶える《モーニングルーティンブラ》エクラフルールブラ&ショーツ（4,880円～／A70～F75）は、I字谷間を美しくキープ。

さらに、ピオニーレースフロントホックブラ&ショーツ（4,380円～／B70～H80）は、ゴールドホックの輝きが魅力的。フロントホック仕様で簡単に美バストを演出し、アンダー調節も可能です。

10月上旬発売予定の新作で、特別な夜の装いをより華やかに♪

魅惑のセクシーランジェリーで非日常を纏う

大胆な透け感と繊細なレースが美しい「ピオニーレースアップベビードール」（4,480円／M～XL）は、身にまとうだけで気分まで高まるアイテム。

さらに、「《adu》アンシャンテブラ&ショーツ」（3,980円～／M～XL）は、シックで大人の色気を引き出すデザイン。ハロウィンナイトをロマンティックに彩ります♡

ハロウィンの夜をもっとドラマティックに♡

ツーハッチの【Halloween collection 2025】は、ランジェリーを通して“女性らしさ”と“自信”を纏える特別なライン。エレガンスもセクシーも、気分次第で自由に選べるコレクションです。

あなたもこの秋、自分らしい輝きを放つハロウィンスタイルを楽しんでみませんか？