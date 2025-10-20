¾åÌî¼ùÎ¤¡¡¡Ö¥Þ¥ê¥Ö¤È¾§¤µ¤ó¡×¤Ç²ÈÂ²¡È3¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¤´É×ÉØ¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¡Ê39¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTRICERATOPS¡×¤ÎÏÂÅÄ¾§¡Ê49¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖPOP¡¡UP¤â¸å4Æü¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¾åÌî¡£23Æü¤Þ¤ÇÏ»ËÜÌÚÄÕ²°½ñÅ¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTuiKauri ( ¥È¥¥¥¤¥«¥¦¥ê )¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤òÀëÅÁ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥Ö¤È¾§¤µ¤ó¤¬½ª¤ï¤ê»þ´Ö¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯°¦¸¤¤ò°Ï¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¸å¤â¤¦¾¯¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Þ¥ê¥Ö¤Á¤ã¤ó¼ùÎ¤¤µ¤ó¤È»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤Î¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£