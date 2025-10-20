テニスウェア姿の限定ペコちゃん缶も！40回大会を迎えた「東レPPOテニス2025」は記念グッズやフード、体験型コンテンツもめじろ押し
日本最大の国際女子プロテニス大会であり、今年で40回目を迎える「東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2025(以下、東レPPO大会)」が、2025年10月26日(日)まで東京・有明コロシアム/有明テニスの森コートで開催中。本大会のチケットがあれば、試合観戦はもちろん、限定グッズの販売やキッチンカーでのオリジナルメニュー販売、体験型イベントなど、さまざまな催しにも参加できる。
【写真】チケットがあれば会場で丸一日楽しめる！大会限定あんぱんや40大会記念グッズなども注目
本稿では、そうした限定グッズやフード、アクティビティの中から、特に気になるものをピックアップ。現地を取材して見聞きした情報も織り交ぜつつ、各要素の魅力をまとめて紹介しよう。
■40回記念ならではの大会オリジナルグッズが販売
例年販売しているハンドタオル(1300円)、スポーツタオル(3200円)、コットンTシャツ(3520円)、ドライTシャツ(3520円)といったオリジナルグッズは、40回記念大会限定デザインで登場。また、昨年好評だった不二家コラボは今年も継続しており、本大会ならではのテニスウェア姿のペコちゃんがデザインされた「東レPPO大会オリジナル ミルキー缶」(3種各1200円)も好調な売れ行きを見せていた。オリジナルミルキー缶は各日数量限定で販売。
これら以外にも、すず箱や着物生地呉服トートバッグ、さらには同大会オリジナルカラーのだるまや赤べこといった、日本の伝統工芸とコラボしたアイテムも多数用意されており、開場早々、これらを購入する来場者の姿も見られた。グッズはオンラインショップでも購入できるのでチェックしてみて。
■大人から子どもまで楽しめるアクティビティ
期間中は南広場、イベントステージ、イベントコートでそれぞれ、来場者参加型のアクティビティも多数展開される。気軽にテニスができるフリーテニス場や、昨年も好評だったピックルボールはじめ、ハイスコアで賞品をゲットできるチャレンジ企画などを実施。ほかにも選手サイン会、出場選手によるトークショーなど、連日にわたり魅力的なイベントが行われるので、これらを目的に参加するのもアリ。各アクティビティの詳細は以下の通り。
■Pickleball Park in 東レPPOテニス
アメリカで誕生した“老若男女を問わず、誰でも気軽に楽しめるラケットスポーツ”として、競技人口が約900万人に及ぶニュースポーツ「ピックルボール」の専用コートを2面設置。インストラクターが対応してくれるので、ひとりで参加しても楽しめるようになっている。1プレイ約10分(混雑具合で変動可能性あり)。
■ターゲットテニス(フワフワ)
フワフワ浮かぶボールを打って的に当てるゲーム。大人から子どもまでプレイ可能なアトラクションで、楽しく遊びながらテニスの魅力を感じることができる。一度のプレイで10球分チャレンジでき、1回でも的に当たればテニスグリップが、2回以上当たればテニスジャンボボールがもらえる。
■フリーテニス
来場者用に一部のコートが開放され、ミニテニスや通常のテニスを楽しむことができる。10月20日(月)〜24日(金)は9時30分〜18時、25日(土)は11時30分〜18時、26日(日)は11時30分〜12時30分に利用可能。
■チャレンジマッチ
お笑い芸人のバモス！わたなべさんと大学生テニス部ペアに挑戦できるチャレンジ企画。日によって、大会出場選手が15分程度参加する可能性もあり。
■サービススピードコンテスト
スピードガンでサーブのスピードを測定。規定をクリアできた挑戦者には賞品をプレゼント。
■ターゲットテニス(10月20日〜26日)
コート上に置いたターゲットにボールを当てた挑戦者には賞品をプレゼント。
■選手サイン会
大会出場選手によるサイン会を10月23日(木)まで開催。オフィシャルショップで3000円以上購入した人の中から抽選で20名が参加可能だ。実施時間は当日アナウンスされるので、場内看板や公式SNSをチェックして。
■選手Q&A
出場選手を招いてのトークショーも10月23日(木)まで開催。来場者からのQ&Aに答える形式で実施される。
■浴衣で羽根つき
10月21日(火)限定で、出場選手が浴衣を着て羽根つきで対決。普段とは趣の異なるプレイを間近で見ることができる。
■ここを見れば試合はもっと面白くなる(10月25日、26日)
本大会のアンバサダーである、元女子プロテニス選手の奈良くるみさん、土居美咲さんが、試合のみどころを解説するコーナーを展開。10月25日(土)は11時30分〜11時45分、26日(日)は11時30分〜11時45分に開催予定。
■大会限定メニューも味わえる、充実のフードフェス
南広場には、毎年出店しているお馴染みの店舗に初出店の店舗を加えた13台のキッチンカーが勢ぞろい。カレーやハンバーガー、肉巻きおにぎり、サーロインステーキなどがあり、試合を観戦しつつ絶品グルメも楽しめるようになっている。その中から、大会オリジナルのメニューが味わえる3店舗を紹介。
■VIE DE FRANCE(10月19日〜26日)
昨年販売し、人気メニューだった「大会オリジナルあんぱん(340円)」が復活。粒あんとホイップクリームをよく熟成させたしっとり生地で包み込んだ、大会ロゴの刻印も特徴的な逸品を味わおう。
■アソンブロッソ！
オーガニックフライドポテトの名店・アソンブロッソ！が初出店。通常は1種類のソースだが、本大会では醤油ベースのマヨネーズと、米油とレモンを使用したさっぱりした味わいのマヨネーズをたっぷりかけた、限定の「Wガーリックマヨネーズ(700円)」を提供。北海道じゃがいもを使い独自の製法で仕上げた、こだわりのオリジナルメニューだ。
■西京や
1試合で3時間を超えることもあるテニスの試合。そんな長時間の観戦になっても安心のボリューム満点の「大会オリジナル弁当(和食・幕の内)」(1200円)を販売。魚に、肉に、炊き込みご飯が入っている豪華な弁当で、味はもちろん、食べ応えも抜群！10月20日、25日、26日のみ提供。
ハイレベルな選手たちの試合に加え、自身も参加できる体験型企画や、買い物、飲食まで楽しめる「東レPPO大会」は10月26日まで開催。チケットはまだ販売しているので、気になる人はさっそく購入し、会場に足を運んでみてはいかがだろう。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※大会の観戦チケットは完売の可能性もございます。あらかじめご了承ください。
本稿では、そうした限定グッズやフード、アクティビティの中から、特に気になるものをピックアップ。現地を取材して見聞きした情報も織り交ぜつつ、各要素の魅力をまとめて紹介しよう。
■40回記念ならではの大会オリジナルグッズが販売
例年販売しているハンドタオル(1300円)、スポーツタオル(3200円)、コットンTシャツ(3520円)、ドライTシャツ(3520円)といったオリジナルグッズは、40回記念大会限定デザインで登場。また、昨年好評だった不二家コラボは今年も継続しており、本大会ならではのテニスウェア姿のペコちゃんがデザインされた「東レPPO大会オリジナル ミルキー缶」(3種各1200円)も好調な売れ行きを見せていた。オリジナルミルキー缶は各日数量限定で販売。
これら以外にも、すず箱や着物生地呉服トートバッグ、さらには同大会オリジナルカラーのだるまや赤べこといった、日本の伝統工芸とコラボしたアイテムも多数用意されており、開場早々、これらを購入する来場者の姿も見られた。グッズはオンラインショップでも購入できるのでチェックしてみて。
■大人から子どもまで楽しめるアクティビティ
期間中は南広場、イベントステージ、イベントコートでそれぞれ、来場者参加型のアクティビティも多数展開される。気軽にテニスができるフリーテニス場や、昨年も好評だったピックルボールはじめ、ハイスコアで賞品をゲットできるチャレンジ企画などを実施。ほかにも選手サイン会、出場選手によるトークショーなど、連日にわたり魅力的なイベントが行われるので、これらを目的に参加するのもアリ。各アクティビティの詳細は以下の通り。
■Pickleball Park in 東レPPOテニス
アメリカで誕生した“老若男女を問わず、誰でも気軽に楽しめるラケットスポーツ”として、競技人口が約900万人に及ぶニュースポーツ「ピックルボール」の専用コートを2面設置。インストラクターが対応してくれるので、ひとりで参加しても楽しめるようになっている。1プレイ約10分(混雑具合で変動可能性あり)。
■ターゲットテニス(フワフワ)
フワフワ浮かぶボールを打って的に当てるゲーム。大人から子どもまでプレイ可能なアトラクションで、楽しく遊びながらテニスの魅力を感じることができる。一度のプレイで10球分チャレンジでき、1回でも的に当たればテニスグリップが、2回以上当たればテニスジャンボボールがもらえる。
■フリーテニス
来場者用に一部のコートが開放され、ミニテニスや通常のテニスを楽しむことができる。10月20日(月)〜24日(金)は9時30分〜18時、25日(土)は11時30分〜18時、26日(日)は11時30分〜12時30分に利用可能。
■チャレンジマッチ
お笑い芸人のバモス！わたなべさんと大学生テニス部ペアに挑戦できるチャレンジ企画。日によって、大会出場選手が15分程度参加する可能性もあり。
■サービススピードコンテスト
スピードガンでサーブのスピードを測定。規定をクリアできた挑戦者には賞品をプレゼント。
■ターゲットテニス(10月20日〜26日)
コート上に置いたターゲットにボールを当てた挑戦者には賞品をプレゼント。
■選手サイン会
大会出場選手によるサイン会を10月23日(木)まで開催。オフィシャルショップで3000円以上購入した人の中から抽選で20名が参加可能だ。実施時間は当日アナウンスされるので、場内看板や公式SNSをチェックして。
■選手Q&A
出場選手を招いてのトークショーも10月23日(木)まで開催。来場者からのQ&Aに答える形式で実施される。
■浴衣で羽根つき
10月21日(火)限定で、出場選手が浴衣を着て羽根つきで対決。普段とは趣の異なるプレイを間近で見ることができる。
■ここを見れば試合はもっと面白くなる(10月25日、26日)
本大会のアンバサダーである、元女子プロテニス選手の奈良くるみさん、土居美咲さんが、試合のみどころを解説するコーナーを展開。10月25日(土)は11時30分〜11時45分、26日(日)は11時30分〜11時45分に開催予定。
■大会限定メニューも味わえる、充実のフードフェス
南広場には、毎年出店しているお馴染みの店舗に初出店の店舗を加えた13台のキッチンカーが勢ぞろい。カレーやハンバーガー、肉巻きおにぎり、サーロインステーキなどがあり、試合を観戦しつつ絶品グルメも楽しめるようになっている。その中から、大会オリジナルのメニューが味わえる3店舗を紹介。
■VIE DE FRANCE(10月19日〜26日)
昨年販売し、人気メニューだった「大会オリジナルあんぱん(340円)」が復活。粒あんとホイップクリームをよく熟成させたしっとり生地で包み込んだ、大会ロゴの刻印も特徴的な逸品を味わおう。
■アソンブロッソ！
オーガニックフライドポテトの名店・アソンブロッソ！が初出店。通常は1種類のソースだが、本大会では醤油ベースのマヨネーズと、米油とレモンを使用したさっぱりした味わいのマヨネーズをたっぷりかけた、限定の「Wガーリックマヨネーズ(700円)」を提供。北海道じゃがいもを使い独自の製法で仕上げた、こだわりのオリジナルメニューだ。
■西京や
1試合で3時間を超えることもあるテニスの試合。そんな長時間の観戦になっても安心のボリューム満点の「大会オリジナル弁当(和食・幕の内)」(1200円)を販売。魚に、肉に、炊き込みご飯が入っている豪華な弁当で、味はもちろん、食べ応えも抜群！10月20日、25日、26日のみ提供。
ハイレベルな選手たちの試合に加え、自身も参加できる体験型企画や、買い物、飲食まで楽しめる「東レPPO大会」は10月26日まで開催。チケットはまだ販売しているので、気になる人はさっそく購入し、会場に足を運んでみてはいかがだろう。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※大会の観戦チケットは完売の可能性もございます。あらかじめご了承ください。