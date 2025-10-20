「緑内障」に気づくキッカケはご存じですか? 初期症状や受診のサインも医師が解説!

緑内障は視野が徐々に狭くなっていく病気ですが、ほとんど自覚症状がないのだそうです。早期発見が失明リスクを防ぐカギとなりますが、どのようにして気づけばよいのでしょうか？ そこで、緑内障の初期症状について、「入間すずき眼科」の鈴木先生に解説してもらいました。

監修医師：

鈴木 貴英（入間すずき眼科）

新潟大学医学部卒業。順天堂大学医学部附属練馬病院や順天堂大学医学部附属順天堂医院、東京都立東部地域病院などで経験を積む。令和6年に「入間すずき眼科」を開院、院長となる。日本眼科学会認定眼科専門医。

編集部

では、緑内障の初期症状について教えてください。

鈴木先生

緑内障の自覚症状としては、「暗点」と呼ばれる見えない点ができたり、視野の一部が欠けて見えない部分が現れたりします。多くの場合、緑内障は時間をかけて少しずつ進行していくのが特徴です。

編集部

では、暗点や視野欠損に気がついたら、早めに受診すれば良いのですね。

鈴木先生

基本的にはそうなのですが、実際はほとんどの場合、暗点ができたことにご自身では気づけません。さらに、視野欠損もわずかな部分から始まり、少しずつ進行していくので、早期の緑内障に気づくのは非常に難しいこととされています。また、視野が欠損していても、緑内障になっていない方の目が見え方を補ってくれることも多いため、かなり進行しても気がつかない方も多いのです。

編集部

では、どうすれば良いのでしょうか？

鈴木先生

眼科で検診を受けるのが一番です。特に、40歳を過ぎると発症率が格段に上がるので、40歳以降は最低でも年に1度程度、これといった自覚症状がなくても定期的に眼科で検査を受診するようにしましょう。

編集部

受診したときにはどんな検査をするのですか？

鈴木先生

通常の視力検査に加え、眼圧検査や視野検査、眼底にある網膜・血管・視神経の状態を調べる眼底検査、角膜と虹彩の間にある「隅角」の状態を調べる隅角検査などを行います。

※この記事はMedical DOCにて＜緑内障の初期症状はご存じですか？ 早期発見のポイントとチェック方法も医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。