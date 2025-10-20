「やべ〜〜モロッコ強えぇぇ」ファイナルでアルゼンチン相手に前半だけで２点リード！「縦に速い！右強力やな」などファン注目【U-20W杯】
U-20ワールドカップで最多６度の優勝を誇るアルゼンチン。南米の強豪国を、アフリカの雄モロッコが圧倒している。
現地10月19日に行なわれているU-20W杯のファイナル。モロッコは12分に先制。ザビリの狙いすましたFKがネットを揺らす。
さらに29分、追加点を挙げる。自慢の堅守から速攻。右サイドを抜け出したマンマのクロスから、ザビリが鮮烈なボレーシュートを突き刺した。
前半だけで２点をリード。ネット上では「やべ〜〜モロッコ強えぇぇ」「モロッコ２点目。強い」「モロッコ縦に速い！右強力やな」といった声があがっている。
初の決勝進出のモロッコ。悲願の世界一に向け、大きく前進している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
現地10月19日に行なわれているU-20W杯のファイナル。モロッコは12分に先制。ザビリの狙いすましたFKがネットを揺らす。
さらに29分、追加点を挙げる。自慢の堅守から速攻。右サイドを抜け出したマンマのクロスから、ザビリが鮮烈なボレーシュートを突き刺した。
前半だけで２点をリード。ネット上では「やべ〜〜モロッコ強えぇぇ」「モロッコ２点目。強い」「モロッコ縦に速い！右強力やな」といった声があがっている。
初の決勝進出のモロッコ。悲願の世界一に向け、大きく前進している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介