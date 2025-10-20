ビザ免除施行から1カ月、黒竜江省から入国したロシア人観光客28．4％増―中国

黒竜江省国境検査総所の16日の発表によると、中国がロシアに対する査証（ビザ）免除政策施行からちょうど1カ月がたち、その間に黒竜江省から中国に入国したロシア人観光客の数は前年同期比28．4％増の延べ約4万6000人に上り、そのうちビザ免除政策を利用して入国した人が延べ約4万3000人だった。中国新聞網が伝えた。

関連の政策に基づき、2025年9月15日から2026年9月14日まで、中国はロシアの一般旅券（普通パスポート）を所持する人を対象にビザ免除政策を試験的に施行している。ロシアの普通パスポートの所持者で、ビジネス、観光、親族・知人訪問、交流事業を目的とし、滞在期間が30日を超えない場合は、ビザなしで中国に入国できる。

黒河国境検査所職務遂行第一隊の戴琛副隊長によると、「ロシアからの旅客の8割以上がビザ免除政策を利用して黒河市にやってくる」という。



黒竜江省国境検査総所によると、9月15日から10月14日までの期間に、黒竜江省の国境検査所から中国に入国した人の数は同12．5％増の延べ26万5000人だった。黒河国境検査所からビザ免除で入国したロシア人観光客の数は延べ約2万人で、黒竜江省全体のビザ免除で入国したロシア人観光客のうち48．6％を占め、黒河はビザ免除を利用して入国した旅客が最も多い国境検査所になった。（提供/人民網日本語版・編集/KS）