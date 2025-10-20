飛ぶように売れてる！【ユニクロ】ユニ女もガチ買い！「秋冬アイテム」

今【ユニクロ】でリアルに売れてるものって？ それ、週5でユニクロを着るマニアライターが教えます！ 今回は、お店で飛ぶように売れていた「秋冬マストアイテム」をご紹介。最旬シルエットのスウェットシャツ、着るだけでトレンド感が出るポロセーター、今季もバズり中のスムースセーター、大人に似合うスウェパンと、ずらりとラインナップ。全てユニ女がガチ買いした愛用品なので、リアルな声をお届けします。

ショート丈 × ボリューム袖が魅力の最旬スウェット

【ユニクロ】「スウェットクロップドシャツ」\1,990（税込・セール価格）

ユニセックスのスウェットシャツもあるけれど、おすすめはウィメンズライン！ 短めの着丈とたっぷりとしたボリューム袖が魅力で、シンプルなコーデもグッと今っぽく格上げしてくれます。スウェット特有のガゼットデザインがないため、ミニマルで洗練された印象に。1枚で着るのはもちろん、中に白Tをレイヤードしてもこなれ感がアップします。

お店で飛ぶように売れてたポロセーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\3,990（税込）

色違いでカゴに入れている人を高確率で見たポロセーター。人気の理由は、今っぽいデザインと滑らかな着心地にあり！ ニット × 襟付きできちんと感を演出。ほどよくゆとりのあるシルエットとやや短めの丈感で、コンサバにならずにプレッピーな雰囲気を醸してくれます。上質な極細メリノウールを100%使用しているため、光沢感があり着心地も抜群。筆者も2色ガチ買いしたほどお気に入りです。

今季も見逃せない！ 大人カジュアルにハマるスムースセーター

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

昨年大バズりしたスムースセーター。人気色はすぐに完売する予感大なので、まだ寒くなる前のいまがチャンス！ 筆者は発色の良いレッドをゲットしました。裾の強めのリブ × ボリューム袖のおかげで、着るだけでたぽっとした可愛いシルエットに。コットン100%のため、チクチク感がなく快適に着られる1枚です。ワイドジーンズやバルーンパンツと合わせて、大人カジュアルにしあげるのがおすすめ。

カジュアルになりすぎない！ 大人に似合うスウェットパンツ

【ユニクロ】「スウェットワイドパンツ」\3,990（税込）

公式オンラインのレビュー999件超えを誇る大ヒットスウェットパンツ。秋冬コーデに落とし込みやすい、こっくりカラーも新登場しています。スウェットにありがちなタフな質感ではなく、やや光沢感のある上品な生地感が魅力。そのまま穿けばすとんとしたワイドストレートシルエットに。ドローコードを絞れば、よりカジュアルなテーパードにチェンジもすることも。クリーンからカジュアルまで合わせやすく、この秋冬もヘビロテする予定です！

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子