夫「女捨ててない？」テレビを見て「こんな綺麗なママだったらな」→ 娘の『まさかの一撃』にタジタジ
忙しい毎日の中では、見た目にまで気を配る余裕がないこともあります。子育てや家事に追われる身となれば尚更です。
ですが、出産直後の妻に「最近、女を捨ててない？」と無神経な言葉を投げかける夫。
そんな夫に対し、4歳の長女が放ったある一言とは？
今回は、筆者の知人女性Sから聞いた体験談をご紹介します。
無神経な夫の言葉
夫に悪気はなかったのかもしれませんが、言霊の力って、やっぱり侮れません。
けなすことは簡単ですが、それでは心が荒み自然と面持ちも暗くなってしまうことでしょう。
だからこそ、日々の中で互いに前向きな言葉をかけ合いたいですね。
【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2024年6月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
Illustrator：ふぁじ
FTNコラムニスト：六条京子
ティネクトのエッセイコンテストで大賞を受賞したのをキッカケに、ライター活動開始。街コンや女子会に積極的に参加して、インタビュー対象を探す日々。Xでも「六条京子@Webライター（@akasinokata321）」として発信を行う。