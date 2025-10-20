大至急【スタバ】へ走れーーーッッ！！ 超絶可愛い♡「ハロウィングッズ」

【スターバックス】から、2025年のハロウィンを盛り上げる限定グッズが登場！ 黒猫やゴーストなど、遊び心満載のデザインに注目が集まっています。持ち歩くだけで気分が上がるラインナップは、売り切れ前に要チェック。

バッグにつけたくなる可愛さ「ハロウィン2025ベアリスタMini」

スタバファンの間でも人気の「ベアリスタ」が、ハロウィン仕様でお目見え！ 2025年は黒猫風で、バッグやタンブラーにつけて持ち歩くだけで季節感を演出できます。毎年完売が早いベアリスタシリーズなので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

見た目で2度楽しめる！ ハロウィン仕様のリユーザブルカップ

ハロウィンムード満点の「ハロウィン2025カラーチェンジングリユーザブルカップ473ml + ドリンクホールキャップベアリスタゴースト」は、ゴーストに扮したリベアリスタがボトル上にちょこんと乗った可愛いデザインが特徴です。なんとこのタンブラー、ホットドリンクを注ぐとカラーが変化するという嬉しい仕様になっています。

