男性2人、女性1人のユニット・URBAN ZAKAPA（アーバンチャカパ）のメンバーで歌手のチョ・ヒョナが、元miss Aで女優のスジの運動習慣に対する率直な考えを明かした。9月30日、YouTubeチャンネル「チョ・ヒョナの平凡な木曜の夜」で公開された動画にスジが出演。2人がトークを繰り広げた。



【写真】体型についても包み隠さずトークを繰り広げた2人

チョ・ヒョナは、「みんなはスジが幸福で、楽に生きているとばかり思ってる。そう言われても、スジは言い訳しない」と発言。スジは「言い訳が嫌いだし、基本的に『みんな大変だろう』と思っている」と、自分なりの哲学を明かした。また「常に輝いていなければならない職業だから、それを当然だと思えるのもいいことだと思うけど、もっと客観的でいたい」と付け加えた。



チョ・ヒョナは、スジの性格について「端から見ていると、スジは全然楽しそうに見えない。つらそうで、『私に話してくれたらいいのに』と思う時も、そうしてくれない」と説明。スジは、「大げさに振る舞うのが好きじゃない。つらくても、自分ひとりで乗り越えるべきだと思っている」と、強気な一面をのぞかせた。



またチョ・ヒョナは、スジの運動習慣について、以前思っていたことを正直に告白。「スジは昔は少し太っていたけど、運動したら太らなくなった。最初に運動をしていると聞いた時は、カッコつけてるなと思った。テニスやバレエをやっていると聞いて、ちょっと気に食わなかった」と明かし、笑いを誘った。

これに対してスジは「（ヒョナが）運動にハマっていた頃、常に運動着を着ていて、私の家に来ては逆立ちばかりしていた」と反撃し、盛り上げた。



（よろず～ニュース特約・moca）