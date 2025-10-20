６人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の「ひよりん」こと吉川ひよりが、奈良を訪れた際のショットを公開した。

吉川は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「２０２５／１０／１７ 奈良ソロ特典会」と書き出すと、「中３の修学旅行振りの奈良観光でしたっ！！特典会も、ひよりんのソロなのに平日なのにっ想像以上の方に来てもらえて、喜んでもらえてる事が伝わってきて奈良をくじで引けて良かったって思いました」と、充実した時間を振り返った。

さらに「またこんな感じで普段行けないところへみんなにまた会いに行きたいなっっ」と思いをつづり「奈良茶飯御膳と 大和牛食べれたよ〜」と、頭に大きな白いリボンをつけてドット柄のトップス姿で奈良牛を堪能する様子や、奈良の鹿との２ショットなど複数枚を披露した。

この投稿にファンからは「天使が２匹」「ひよりんも鹿も可愛い」「可愛くてシカたない」「ひよりんシカ勝たん」「私服お洒落（しゃれ）で超可愛い！！」「鹿さんもひよりんと会えて楽しかっただろうな」などのコメントが寄せられている。