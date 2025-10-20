相手が軽く触れただけなのに、過剰に反応して暴力を振るってしまったら。友だちの持ち物が欲しくなって盗んでしまったら。そんな場合、親はどうやって子どもに善悪の判断を教えたら良いのか。3000人以上の子どもたちを支援してきた発達支援コンサルタントが、本当に効果のあった具体的なノウハウをわかりやすく紹介する。※本稿は、小嶋悠紀『発達障害・グレーゾーンの子どもを伸ばす大人、ダメにする大人 家庭生活編』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したものです。

「何かをされたら、やり返せ」

と教えるのは絶対ダメ

ASDでは、小さな刺激に対して過剰に反応する「易刺激性（いしげきせい）」という特性がある子どももいます。

例えば、ケンカなどで軽くたたかれた刺激に対して、たたき返すという大きな刺激で反応します。

あるいは、相手は悪気なく触れただけなのに、過剰に反応して、かみつく、手をだす、蹴るといった暴力を相手にふるってしまうこともあります。

もし大人が、「何かをされたら、やり返せ」と教えていると、それが正義だと誤学習し、暴力行為が定着します。

絶対にこのように教えてはいけません。

友だちをたたいてしまった場合には、「どうしたらたたかずに済んだかな？」と子どもと一緒に考えましょう。

そのうえで、友だちからたたかれたら、「近くの大人に助けを求める」とか、「『やめて』と言って逃げる」とか、相手をたたく以外の具体的な方法を教えてあげてください。

