20日（月）全国的に冷たい空気で、北海道は初雪や積雪となるでしょう。

＜20日（月）の天気＞

大陸の高気圧から寒気が吹き出し、日本付近に流れ込んでいます。北海道では前日の夜から朝にかけて、北部を中心に初雪のところがあります。一方、南海上には前線がのびていて、太平洋側で雨が降ったりやんだりしています。日中も北海道の山では積雪となり、日本海側北部やオホーツク海側では平地でも雪の降り積もるところがありそうです。

また、寒気の影響で、本州の日本海側でも午後は冷たい雨が降る見込みです。南海上の前線は次第に南下しますが、太平洋側では午前中と夜に雨が降りやすいでしょう。前線が近づく沖縄では激しい雷雨になる見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

北日本は11月中旬並みの寒さ。関東は前日より大幅に低く、ひんやりと感じられそうです。

札幌 10℃（-3）

秋田 12℃（-4）

新潟 18℃（-2）

東京 20℃（-4）

名古屋 24℃（±0）

大阪 23℃（±0）

鳥取 23℃（＋2）

高知 26℃（-4）

福岡 25℃（＋2）

鹿児島 26℃（-5）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

日本海側では晴れる日もありますが、太平洋側では23日（木）にかけてくもりや雨になるでしょう。最高気温25℃以下のところが多く、朝晩もぐっと涼しくなりそうです。沖縄では週末にかけて警報級の大雨になるおそれがあります。土砂災害などに十分注意してください。

■札幌〜名古屋

北海道では冷たい雨や雪の日が続き、東日本も週の前半はすっきりしない天気になる見込みです。最低気温は北日本や甲信でひとケタとなり、東京も10℃少しで冬を感じる冷え込みとなりそうです。最高気温は札幌で10℃前後、東京でも22日（水）は16℃の予想で、昼間も上着がほしいくらいになるでしょう。