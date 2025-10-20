「文系分野で就職に有利」だと思う日本の大学ランキング！ 2位は「慶應義塾大学」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜9日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「大学のイメージ」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、「文系分野で就職に有利」だと思う日本の大学ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
近年は、アクセンチュアやベイカレント・コンサルティング、野村総合研究所など国内外のコンサルティング業界、三井住友銀行や三菱UFJ銀行、野村證券などの金融業界に数多くの卒業生を輩出。ほかにも、リクルートや博報堂などの人材・広告業界なども就職先として人気です。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
渡辺 有
小・中学生などを対象にした学習塾講師兼フリーランスライター。塾講師の経験だけでなく、3児の母として自らの子育てから培ったノウハウや経験などから、受験・教育の実態について執筆活動を行う。過去には小学校受験を控えた幼児教室の補助講師も経験。
(文:渡辺 有)
2位：慶應義塾大学／104票法学部・経済学部・文学部・商学部など4つの文系学部がある慶応義塾大学。文系分野の就職においては学部の文理に関わらず、大学の知名度とブランド力、強固なOB・OGネットワーク、就職支援の手厚さなどから、大手企業への高い就職率で知られています。
回答者からは、「経済や商学を中心に企業からの評価が高く、就職サポートも充実しているため」（30代女性／千葉県）、「経営学部や商学部で学び、ビジネスやマスコミ関係で強いイメージです」（30代女性／埼玉県）、「ネットワークがあるので就職に強そうです」（50代女性／和歌山県）、「商社やマスコミの就職が多いイメージがある」（30代男性／愛知県）などの声がありました。
1位：東京大学／163票1位は、東京大学。法学部や文学部など、東大の文科系学部は設立当初からの歴史と伝統があり、日本の人文学研究をけん引してきた存在です。学部卒業生、大学院修了者ともに財務省や国土交通省、外務省など官公庁への就職も多く、2024年度の国家公務員総合職試験の合格者数は全国1位を誇ります。
ほかにも、大学職員など教育機関への就職、マッキンゼー・アンド・カンパニー、アクセンチュアなどのコンサルティング業界、三菱商事、伊藤忠商事などの総合商社、印刷・出版業界などメディア関連企業、金融業界など、幅広い分野に数多くの卒業生を輩出しています。
回答者からは、「官僚、外資コンサルタントなど、東大出身者が多く存在するため」（40代男性／埼玉県）、「有名出版社に就職している卒業生が多いからです」（20代男性／東京都）、「国公立文系の最高峰であり、官公庁、マスコミ、総合商社、外資系企業など、あらゆる分野でトップの評価を受けるから」（40代女性／福井県）、「法学部が強く司法試験の合格率も高い」（40代女性／福島県）などのコメントが寄せられました。
