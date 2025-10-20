富山市は、住宅街に出没したクマに対し、ハンターに発砲を認める「緊急銃猟」を実施する判断をしたことを受け、１７日、臨時の部局長会議を開き、クマ対策の徹底を確認した。

１６日には、同市小杉の住宅街にクマが出没。「生活の場に侵入する恐れが大きい」といった緊急銃猟の条件を満たしたと判断し、市は緊急銃猟の実施を県内で初めて決めた。

会議には、藤井裕久市長や各部局長など約３５人が出席。藤井市長は緊急銃猟の判断について、「しっかりとしたうち合わせと関係機関との調整のもとに行った」とし、「（クマ対策に）関係のない部局は一つもない。クマ対策に全庁を挙げてあたってほしい」と部局長らに呼びかけた。

会議では、１０月に入り、旧富山市地域でのクマの出没件数が急増しており、大量出没した２０２３年の件数を超える可能性があることが報告された。

クマの痕跡を複数確認

富山県入善町は１７日、町内でクマの出没が相次いだことから、２６日に開催予定だった「第５３回入善町駅伝競走大会」（読売新聞北陸支社後援）を中止すると発表した。

町によると、１５日以降、駅伝コースに近い舟見や椚山地区で、クマの出没や痕跡が複数確認されており、大会の安全な実施が困難と判断した。

クマの影響により、大会が中止となるのは、２０２０年の大会に続いて２回目。