東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6499　高値0.6502　安値0.6444

0.6577　ハイブレイク
0.6540　抵抗2
0.6519　抵抗1
0.6482　ピボット
0.6461　支持1
0.6424　支持2
0.6403　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5725　高値0.5743　安値0.5712

0.5772　ハイブレイク
0.5758　抵抗2
0.5741　抵抗1
0.5727　ピボット
0.5710　支持1
0.5696　支持2
0.5679　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4020　高値1.4067　安値1.4008

1.4114　ハイブレイク
1.4091　抵抗2
1.4055　抵抗1
1.4032　ピボット
1.3996　支持1
1.3973　支持2
1.3937　ローブレイク