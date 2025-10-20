東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6499 高値0.6502 安値0.6444
0.6577 ハイブレイク
0.6540 抵抗2
0.6519 抵抗1
0.6482 ピボット
0.6461 支持1
0.6424 支持2
0.6403 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5725 高値0.5743 安値0.5712
0.5772 ハイブレイク
0.5758 抵抗2
0.5741 抵抗1
0.5727 ピボット
0.5710 支持1
0.5696 支持2
0.5679 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4020 高値1.4067 安値1.4008
1.4114 ハイブレイク
1.4091 抵抗2
1.4055 抵抗1
1.4032 ピボット
1.3996 支持1
1.3973 支持2
1.3937 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6499 高値0.6502 安値0.6444
0.6577 ハイブレイク
0.6540 抵抗2
0.6519 抵抗1
0.6482 ピボット
0.6461 支持1
0.6424 支持2
0.6403 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5725 高値0.5743 安値0.5712
0.5772 ハイブレイク
0.5758 抵抗2
0.5741 抵抗1
0.5727 ピボット
0.5710 支持1
0.5696 支持2
0.5679 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4020 高値1.4067 安値1.4008
1.4114 ハイブレイク
1.4091 抵抗2
1.4055 抵抗1
1.4032 ピボット
1.3996 支持1
1.3973 支持2
1.3937 ローブレイク