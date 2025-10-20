「2025年秋ドラマ」初回、満足度ランキングを発表 1位は禁断の“ニセママ契約”を描くあの作品
10月より放送をスタートした今期秋ドラマ。10月12日までに初回放送をした主なドラマに関して、オリコンニュースでは満足度調査を実施。回答データをもとに算出した「総合満足度スコア」にてランキングを公開した。秋ドラマ初回放送で“満足度”の高かった3つの作品について、好評なポイントを回答者のコメントを交え紹介する。
【2025秋ドラマ】人気のドラマランキング 一覧＆コメントも
■3位 『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00／TBS系）総合満足度スコア:3.31
満足度ランキング3位は俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演以外（★3.63）、キャスト・主演（★3.62）、美術（★3.60）で、ほか作品と比べると美術の満足度が高得点だった。
回答者からは「妻夫木聡と佐藤浩一の演技はさすがだと思った」（埼玉県／40代／女性）、「目黒蓮さんがこの先どのように関わるのか楽しみ」（千葉県／50代／女性）、とキャストへの評価や、「お芝居、映像、音楽、すべてが素晴らしく引き込まれた」（埼玉県／40代／男性）、「北海道での馬の飼育施設など、広大な自然を感じることができるロケーションがよかった」（大阪府／20代／女性）と好評だった美術への反響も多かった。
■2位 『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00〜／TBS系）総合満足度スコア:3.34
満足度ランキング2位は、俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。本作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。夏帆が恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美を、竹内が「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男を演じ、別れを経て成長していく姿を描く。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演（★3.63）、キャスト・主演以外（★3.55）、ストーリー展開（★3.46）で、他作品と比べるとストーリーの満足度が高得点だった。
回答者からは「なによりも竹内涼真がピッタリの役（群馬県／30代／男性）、「筑前煮を軽んじる主人公のデリカシーのない役柄が最高に憎たらしくて面白かった。夏帆さんの繊細な演技も素敵だった」（香川県／30代／女性）、と2人の役どころに関するコメントや、「時代に切り込んだ作品になっていて今後の展開が楽しみ」（青森県／30代／女性）、「今までにないテーマで面白かった」（山口県／40代／女性）「そう来たか！の展開。このあとが楽しみ」（東京都／50代／女性）と“別れから始まる”ラブストーリーという斬新な展開に注目が集まっている。
■1位 『フェイクマミー』（毎週金曜 後10：00〜／TBS系）総合満足度スコア:3.35
満足度ランキング1位に輝いたのは、俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』。本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。波瑠が大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫を、川栄が元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵を演じている。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演（★3.72）、 キャスト・主演以外（★3.55）、ストーリー展開（★3.42）で、他作品と比べるとストーリーの満足度が高得点だった。
回答者からは「波瑠さんも川栄さんも演技がうまい。向井康二さんのスーツ姿がかっこいいし真面目な役柄に期待 ハラハラする展開が楽しみ」（千葉県／50代／女性）、「波瑠さんの演技が安定、仮ママとしての覚悟が感動。なにより、いろはちゃん役、長ぜりふも泣くとこも演技すごすぎます」（東京都／30代／女性）、「副社長黒木竜馬役の向井康二くんの演技が普段見せるキャラクターとは違い引き込まれた」（宮崎県／40代／女性）など、キャストへの評価や、「今までにないストーリーだったので楽しみ。 波瑠さんと川栄李奈さんの対照的な演技がテンポもよくていい」（兵庫県／50代／女性）、「親のなりすまし受験なんてありえないと思うが、ドラマは精巧なフィクションだからこそ面白いし、主演2人の演技も素晴らしいので面白かった」（大阪府／50代／女性）とストーリー展開へにも注目の声が上がっている。
【調査概要】
≪対象作品≫ 2025年9月29日以降に放送開始で対象放送期間に地上波（深夜枠除く）で放送されたドラマ
≪対象放送期間≫ 2025年9月29日（月）〜2025年10月12日（日）
≪スコア算出方法≫ 自社モニター690人における満足度調査を毎週継続的に実施。回答データの満足度と視聴数から「総合満足度スコア」を算出、ランキング化
【2025秋ドラマ】人気のドラマランキング 一覧＆コメントも
■3位 『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00／TBS系）総合満足度スコア:3.31
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演以外（★3.63）、キャスト・主演（★3.62）、美術（★3.60）で、ほか作品と比べると美術の満足度が高得点だった。
回答者からは「妻夫木聡と佐藤浩一の演技はさすがだと思った」（埼玉県／40代／女性）、「目黒蓮さんがこの先どのように関わるのか楽しみ」（千葉県／50代／女性）、とキャストへの評価や、「お芝居、映像、音楽、すべてが素晴らしく引き込まれた」（埼玉県／40代／男性）、「北海道での馬の飼育施設など、広大な自然を感じることができるロケーションがよかった」（大阪府／20代／女性）と好評だった美術への反響も多かった。
■2位 『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00〜／TBS系）総合満足度スコア:3.34
満足度ランキング2位は、俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。本作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。夏帆が恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美を、竹内が「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男を演じ、別れを経て成長していく姿を描く。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演（★3.63）、キャスト・主演以外（★3.55）、ストーリー展開（★3.46）で、他作品と比べるとストーリーの満足度が高得点だった。
回答者からは「なによりも竹内涼真がピッタリの役（群馬県／30代／男性）、「筑前煮を軽んじる主人公のデリカシーのない役柄が最高に憎たらしくて面白かった。夏帆さんの繊細な演技も素敵だった」（香川県／30代／女性）、と2人の役どころに関するコメントや、「時代に切り込んだ作品になっていて今後の展開が楽しみ」（青森県／30代／女性）、「今までにないテーマで面白かった」（山口県／40代／女性）「そう来たか！の展開。このあとが楽しみ」（東京都／50代／女性）と“別れから始まる”ラブストーリーという斬新な展開に注目が集まっている。
■1位 『フェイクマミー』（毎週金曜 後10：00〜／TBS系）総合満足度スコア:3.35
満足度ランキング1位に輝いたのは、俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』。本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。波瑠が大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫を、川栄が元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵を演じている。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演（★3.72）、 キャスト・主演以外（★3.55）、ストーリー展開（★3.42）で、他作品と比べるとストーリーの満足度が高得点だった。
回答者からは「波瑠さんも川栄さんも演技がうまい。向井康二さんのスーツ姿がかっこいいし真面目な役柄に期待 ハラハラする展開が楽しみ」（千葉県／50代／女性）、「波瑠さんの演技が安定、仮ママとしての覚悟が感動。なにより、いろはちゃん役、長ぜりふも泣くとこも演技すごすぎます」（東京都／30代／女性）、「副社長黒木竜馬役の向井康二くんの演技が普段見せるキャラクターとは違い引き込まれた」（宮崎県／40代／女性）など、キャストへの評価や、「今までにないストーリーだったので楽しみ。 波瑠さんと川栄李奈さんの対照的な演技がテンポもよくていい」（兵庫県／50代／女性）、「親のなりすまし受験なんてありえないと思うが、ドラマは精巧なフィクションだからこそ面白いし、主演2人の演技も素晴らしいので面白かった」（大阪府／50代／女性）とストーリー展開へにも注目の声が上がっている。
【調査概要】
≪対象作品≫ 2025年9月29日以降に放送開始で対象放送期間に地上波（深夜枠除く）で放送されたドラマ
≪対象放送期間≫ 2025年9月29日（月）〜2025年10月12日（日）
≪スコア算出方法≫ 自社モニター690人における満足度調査を毎週継続的に実施。回答データの満足度と視聴数から「総合満足度スコア」を算出、ランキング化