¡¡ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëLINE Digital Frontier³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢18Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ØÅì¥ì ¥Ñ¥ó ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È 2025¡Ù¤Ë½é¤á¤Æ¶¨»¿¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¡¢Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¦¹â¶¶¾Êö»á¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤È¡¢Æ±Âç²ñ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸µ½÷»Ò¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡¦ÅÚµïÈþºé»á¤¬ÂÐÃÌ¡£¥Þ¥ó¥¬¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿ÆÏÂÀ¤«¤é¡¢·Ð±Ä¤äÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤â°Õ³°¤ÊÀÜÅÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ª¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÆàÎÉ¤¯¤ë¤ß¡õÅÚµïÈþºé
¢£¡È¥¥ã¥×Íã¡É¤ä¡È¥Æ¥Ë¥×¥ê¡É¤ËÆ´¤ì¤¿²áµî¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÅÚµïÁª¼ê¤Ï¡ÖºùÌÚ²ÖÆ»¡×¤À¤Ã¤¿¡©
¡½¡½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Æ¥Ë¥¹¤Ê¤é¡Ø¥¨¡¼¥¹¤ò¤Í¤é¤¨¡ª¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡¿1973¡Á¡Ë¤ä¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡¿1998Ç¯¡Á¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥é¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚµï¤µ¤ó¤Ï£¶ºÐ¤«¤é¥Æ¥Ë¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡ÚÅÚµïÈþºé¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤¬¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¶á¤¯¤ÎÊÉ¤Ç¥Ý¥ó¥Ý¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï»Ò¤É¤âÍÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥é¥±¥Ã¥È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Ã±½ã¤Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡ÛËÍ¤Ï¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡¿1981¡Á¡Ë¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¶É²ê¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹â¹»¤Ç¥Æ¥Ë¥¹¤Ë°ÈÂØ¤¨¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡È¥¥ã¥×Íã¡É¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡£Íã¤¯¤ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥å¡¼¥È¤ä¾®¼¡Ïº¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡ÚÅÚµïÈþºé¡Û»ä¤Î»þÂå¤â¡¢¼þ¤ê¤Ç¤Ï¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤¬¤¹¤´¤¯Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥¥ã¥×Íã¡É¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤È¤¦¤Æ¤¤ÂÎ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤°Û¼¡¸µ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Ï¢È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡Û¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡©
¡ÚÅÚµïÈþºé¡ÛÇÈÆ°µå¤ò¼õ¤±¤Æ¥é¥±¥Ã¥È¤¬ÃÆ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ææ¤ÎÍ·¤Ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¸Ä¿Í¶¥µ»¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤è¤ê¤â¡¢ÃÄÂÎ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤Û¤¦¤¬¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥¬¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØSLAM DUNK¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡¿1990¡Á¡Ë¤ä¡ØMAJOR¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡¿1994¡Á¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÄÂÎ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡Û¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÅØÎÏ¡¦Í§¾ð¡¦¾¡Íø¡É¤«¤é¤Ê¤ëÉÔÊ¸Î§¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿Í¶¥µ»¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÎÍ§¾ð¤¬ÉÁ¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡ÚÅÚµïÈþºé¡ÛÃç´Ö¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®¤µ¤Ï¡¢¡ØSLAM DUNK¡Ù¤Ê¤ÉÃÄÂÎ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÚµï¤µ¤ó¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÁÈ¤ó¤ÀÆàÎÉ¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÚÅÚµïÈþºé¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆàÎÉ¤¯¤ë¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ±´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÈ¤ó¤À»þ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Å·ºÍ¾¯½÷¡¦ÆàÎÉ¤¯¤ë¤ß¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ëÅÚµïÈþºé¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂç²ñ¤ÇÈà½÷¤Ï£´ÅÙÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ï°ì²ó¤â³Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡Û¤Þ¤µ¤ËÎ®ÀîÉö¤ÈºùÌÚ²ÖÆ»¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
¡ÚÅÚµïÈþºé¡Û»ä¡¢ºùÌÚ²ÖÆ»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ê¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤ÏºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤ª2¿Í¤È¤âºÃÀÞ¤È¤Ï±ï±ó¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡ÚÅÚµïÈþºé¡Û»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï20ºÐ¤¬ºÇ½é¤ÎºÃÀÞ¤Ç¤·¤¿¡£10Âå¤Ï¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç½àÍ¥¾¡¡¢Á´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇËÜÀï¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡Ä¤È¡¢¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç£³ÈÖ¼ê¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥Á¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¥³¡¼¥Á¤â¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Îý½¬Áê¼ê¤ä¾ì½ê¤âÂç³Ø¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¹¤´¤¯¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡Û¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÅÚµïÈþºé¡Û¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÃ¯¤Ë¼¡¤Î¥³¡¼¥Á¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤«¹Í¤¨¤¿»þ¡¢±Ñ¸ì¤â¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë³°¹ñ¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ç³°¹ñ¿Í¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢À¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆüËÜ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢°ã¤¦À¤³¦¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤è¤¯¸À¤¦¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡Û·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÅÚµïÈþºé¡Û·ë¹½¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤é¤â¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿·èÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À20ºÐ¤Ç¼ã¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸å¤í¤ò¸þ¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡ÛËÍ¤Ï¡¢ºÃÀÞ¤·¤¿·Ð¸³¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÀ¤´Ö°ìÈÌ¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¼ºÇÔ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÂç³Ø¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤Âç³Ø¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½¢¿¦¤âÁ´Á³·è¤Þ¤é¤º¤ËÂç³Ø¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÚµïÈþºé¡Û°Õ³°¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡Û¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë¤â¤·´õË¾¤·¤¿´ë¶È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°ìÀ¸¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò»×¤¨¤Ð¡¢»þÂå¤â¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢²¿¤¬ºÃÀÞ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤ó¤Æº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤ÏºÃÀÞ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÈÅÚµï¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼ºÇÔ¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅÚµï¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤³¤È¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ª2¿Í¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÃ¯¤â¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª¤¯¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡Û¤È¤³¤È¤óÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢°ú¤¤º¤ê¤Þ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âÂç³Ø¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤¦¤Á¤Ë¡¢»þÂå¤Î¤Û¤¦¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢É¾²Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾¯¤·ÏÃ¤¬¤½¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À½Â¤¶È¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î»þÂå¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¼ê»æ¤ò±¿¤Ö¤Î¤ÏÂ¤ÎÂ®¤¤¿Í¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤òºî¤ë¤Î¤Ï½Å¤¤Êª¤¬»ý¤Æ¤ë¿Í¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢ÆùÂÎ¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÀ½Â¤¶È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Àß·×¤Ç¤¤ë¿Í¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤«¤éÃÎÎÏ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡½¡½»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤Î²ÁÃÍ´ð½à¤âÊÑ²½¤¹¤ë¡£
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡Û¤½¤ì¤¬º£¤ÏAI¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÎÎÏ¤òAI¤¬Ã´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤¯¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë´êË¾¤¬¶¯¤¤¿Í¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó½õ¤±¤Æ¡ª ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¡»¡»¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¡¢´õË¾¤ò¸À¤¨¤ë¿Í¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤â¤½¤â¥É¥é¤¨¤â¤ó¼«ÂÎ¤¬AI¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢AI¤òºÇ¤â»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤Î¤ÓÂÀ¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÅÚµïÈþºé¡Û¤Ê¤ë¤Û¤É¡Á¡ª ÌÌÇò¤¤¡ª
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡Û¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Í¤Î¹¬¤»¤Ï¤è¤ê¼ÂÂÎ¸³¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤½¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä´¶Æ°¤¬¤¢¤ë¡£¥Þ¥ó¥¬¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢ÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÅÚµï¤µ¤ó¤ÎÆÀÆñ¤¤·Ð¸³¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤¤¤¤·ë²Ì¤ÏÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¡×¡¢¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤ÎÂª¤¨Êý¤Ë°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ
¡½¡½´¶Æ°¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£ÅÚµï¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆàÎÉ¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÅÚµïÈþºé¡Û¤ª¸ß¤¤¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë¡ÈÀ¤³¦¡É¤È¤¤¤¦Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤¿Ìð°õ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤êÀïÍ§¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö2¿Í¤ÇÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡ÛºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª ÌÜ»Ø¤¹¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬Æ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤ÏÀäÂÐÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÅÚµïÈþºé¡Û¡Ö¤³¤Î¿Í¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¶É¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤«¡£¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È²¿»ö¤â¤¤¤¤·ë²Ì¤ÏÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ë¤¤¤Ä¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛÁü¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬Î©¤Á¤¿¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡ÛËÍ¤Ï¡¢2¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤ò1¤Ä¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ï¤«¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¿Ê¤ß»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÚµï¤µ¤ó¤ÈÆàÎÉÁª¼ê¤Ï¤½¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬Â·¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æó¾è»°¾è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹â¶¶¤µ¤ó¤¬LINE¥Þ¥ó¥¬¤ò±¿±Ä¤¹¤ëLINE Digital Frontier¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡©
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡ÛÆ±°ì¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥¹ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¼ÒÄ¹Æ±»Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯Ãç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤Î¼ÒÄ¹¤â¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¥Þ¥ó¥¬¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¤±¤ì¤É¡¢³¤³°¤Ç¤Ï²»³Ú¤ä±Ç²è¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤ò¡È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¿´¡É¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¶¥¤¤¹ç¤¦Ãç´Ö¤¿¤Á¡á¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÆüËÜÈ¯¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡ÛÁ´Á³¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ò³¤³°¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥á¥³¥ß¤Ê¤É¡¢¹ñ¤´¤È¤ÎÊ¸²½¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬Ê¸²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¥Þ¥ó¥¬Ê¸²½¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÆÉ¤ßÊý¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¥³¥Þ³ä¤ê¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥¬¤¬ÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¤ò³«¤¯Êý¸þ¤âµÕ¤À¤·¡¢½é¤á¤ÆÆÉ¤à³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÚµïÈþºé¡Û³Î¤«¤Ë¡ª ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡ÛLINE¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤Ïwebtoon¤È¤¤¤¦½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Î¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥Þ¥ó¥¬¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¾å¤«¤é½ç¤ËÆÉ¤á¤Ð¤¤¤¤¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌÉ½¼¨¤ÏËü¹ñ¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤â¹ñ¤´¤È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤âÂÎ³Ê¤Î¾®¤µ¤ÊÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀï¤¤Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÅÚµïÈþºé¡Û¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤ë»þ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»Ò¤«¤é¡ÖÅÚµï¤µ¤ó¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤É¤³¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï¥ê¡¼¥Á¤â¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ö¤óµ¡ÉÒ¤ËºÙ¤«¤¯Æ°¤±¤Æ¡¢Â®¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¿ÍÆÃÍ¤Î¸¬Â½¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»Ò¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È»×¤¦»Ò¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î²þ³×¤â¡¢º£¸å¤ÏÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡Û·Ð±Ä¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¡£¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¶¯¤ß¤Ï¤É¤³¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÆÏ¤±¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Î²þ³×¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤äÂçºä¤Ê¤ª¤ßÁª¼ê¤Ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ÍèÀ¤³¦¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅÚµïÈþºé¡Û¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Ï¥¿¥Õ¤µ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡££±Ç¯ÃæÀ¤³¦¤òÅ¾Àï¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¶¥µ»¤Ê¤Î¤Ç¸ÉÆÈ¤È¤ÎÀï¤¤¤â¤¢¤ë¡£1¥õ½ê¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÇÆ¬¤Î½ÀÆð¤µ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤ÏÆâÅçË¨²ÆÁª¼ê¤ä±àÉôÈ¬ÁÕÁª¼ê¤Ê¤É¡¢ÂÎ³Ê¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ³Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¿§¤¬À¸¤«¤»¤ì¤Ð´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹â¶¶¾Êö¡Û¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Ë»Ï¤á¤¿¿Í¤¬10Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤ËÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ËÃ£¸ø»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤½¤¦¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¤¬º£¤É¤ó¤É¤óÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÍ¤é¤â10Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀ¤³¦¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸»Ö¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÚµïÈþºé»á¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¼«¸ÊºÇ¹âWTA ¥é¥ó¥¥ó¥°30°Ì¡¢Åì¥ìPPO ºÇ¹âÀïÀÓ¥Ù¥¹¥È8¡Ê2019 Ç¯¡Ë
1991Ç¯4 ·î29 ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Î2008 Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¡£º¸Íø¤¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¥ó¤òÉð´ï¤ËÀ¤³¦¤ËÄ©¤ß¡¢2015 Ç¯¤Ë¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤â2 ¤Ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»ý¤Ä¡£2016 Ç¯¤Ë¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¼«¸ÊºÇ¹â¤Î¥Ù¥¹¥È16 Æþ¤ê¡£Æ±Ç¯10 ·î¤Ë¼«¸ÊºÇ¹â¤Î30 °Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£2023Ç¯9·î¡¢Åì¥ìPPO ¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§ÅÄÃæÃ£¹¸¡¿Pash¡Ë
