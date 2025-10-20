今回は、義母の意地悪すぎる態度に、絶縁を考えた話を紹介します。

せっかく勇気を出して電話したのに…

「私は義母との関係が悪く、そのせいで義実家にあまり行けません。幼稚園児の息子は義実家に住む義兄夫婦の子どもたちと仲良しなので、本当はもっと義実家に行きたい気持ちもありますが……。

そしてこの前、勇気を出して義母に電話をし『週末、お時間ありますか？』と聞いたのですが、『あなたに会うヒマなんてないわ』と、耳を疑うような返事をされたんです。さらに一方的に電話を切られ、『もうこの人とは無理だ……』と思いましたね。

そして、義母との絶縁を真剣に考えるようになりました。夫は反対するかもしれませんが、これ以上義母に耐えられません」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年4月）

▽ にしても、義母がここまで意地悪な理由ってなんなのでしょうかね。意地悪なことばかり言われ、関わるとストレスになるだけなら、縁を切ってもいい気がしますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。