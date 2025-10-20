１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５７．５４ドル（＋０．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２１３．３ドル（－９１．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４９８６．４セント（－３１５．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０３．７５セント（＋１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２２．５０セント（＋０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１９．５０セント（＋８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．３５（－０．５０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝５７．５４ドル（＋０．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２１３．３ドル（－９１．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４９８６．４セント（－３１５．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０３．７５セント（＋１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２２．５０セント（＋０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１９．５０セント（＋８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．３５（－０．５０）
出所：MINKABU PRESS