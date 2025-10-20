１７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２３８ドル高 米地銀懸念が後退 １７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２３８ドル高 米地銀懸念が後退

１７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２３８．３７ドル高の４万６１９０．６１ドルと３日ぶりに反発した。米地銀２行の発表を受けて強まった信用リスクを巡る問題が、地銀全体のものではなく部分的であるとの見方が広がり、株式相場の支えとなった。トランプ米大統領が対中関税の引き上げに関し、持続可能ではない、との見方を示したことも、主力株に対する買い戻しを誘った。



アメリカン・エキスプレス＜AXP＞が急伸。ビザ＜V＞やプロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞、コカ・コーラ＜KO＞が堅調に推移したほか、ケンビュー＜KVUE＞やアクシル・ブランズ＜AXIL＞、ギャップ＜GAP＞、エスティ・ローダー＜EL＞が大幅高となった。一方、キャタピラー＜CAT＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞、セールスフォース＜CRM＞が値を下げ、オラクル＜ORCL＞が下値を模索。ヒムズ＆ハーズ・ヘルス＜HIMS＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は１１７．４３ポイント高の２万２６７９．９７と反発した。テスラ＜TSLA＞やギリアド・サイエンシズ＜GILD＞が買われ、アップル＜AAPL＞やエヌビディア＜NVDA＞がしっかり。ビヨンド・ミート＜BYND＞が高い。半面、ブロードコム＜AVGO＞が株価水準を切り下げ、コアウィーブ＜CRWV＞やアーム・ホールディングス＜ARM＞が軟調。ＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞が売られた。



出所：MINKABU PRESS