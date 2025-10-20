湘南は条件次第で次節J2降格が確定…山口監督「その事実は誰よりもわかっている」
[10.19 J1第34節 湘南 1-1 京都 レモンS]
次節の結果次第で、2017シーズン以来のJ2降格が確定する。湘南ベルマーレは終了間際に京都サンガF.C.に同点ゴールを食らい、白星を逃した。山口智監督は「勝たないといけない試合で、勝てなかったところがすべて」と振り返った。
前半29分に先制し、前半終了間際には京都側にレッドカードが出て、数的優位に立った。後半45分が過ぎた時点で1-0とリードを保ったが、後半アディショナルタイム10分過ぎに隙を突かれて追いつかれた。
山口監督は数的優位を生かせなかったことを指摘。「10人になってから点を取りに行ったところ、相手をいなすところのメリハリ、そういう時間帯がなかったことがひとつの大きなポイント」と挙げる。「冷静ではいられないが、次のことを考えるしかない、そういうゲームだとは今は思う」。苦しい状況を噛みしめながら、言葉を絞り出していた。
残り4試合のなか、次節で降格が決まる可能性が出てきた。残留圏の17位・横浜F・マリノスが勝利して勝ち点37に伸ばし、勝ち点26の湘南が引き分け以下で終わった場合、湘南の17シーズン以来となるJ2降格が確定する。
山口監督は会見でそのことを指摘されると、「考え方は変わらない」と語る。「その事実は誰よりもわかっているつもり」と答えた。
(取材・文 石川祐介)
