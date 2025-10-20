本日10月20日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「街行く人のカバンの中身を調査した件」「夜ふかし的自由研究」「素朴な疑問を調査してみた件」を予定している。

「街行く人のカバンの中身を調査した件」では、街行く人が持ち歩くカバンの中身を抜き打ちチェック。カバンにミャクミャク人形が付いていた男性は中身もミャクミャクだらけ!? 大量のメイド服を持っていた女性、いったいなぜ？全身マイメロ尽くしの男性のカバンになぜかミッフィーが…その理由とは!? そしてシニア女性のカバンからは寄付をキャンセルした書類が…あまり語りたくなかった衝撃の理由とは？

「夜ふかし的自由研究」では、街行く人の1日の歩数を調査。群馬から東京・新宿までは1000歩もかからず来られる？外にいるのにわずか335歩の女性は何をしているのか？

街行く人が抱える様々な恐怖症についても調査。“集合体恐怖症”“先端恐怖症”などよく聞くものから、ある人気キャラクターの恐怖症まで様々なタイプの恐怖症が登場。閉所恐怖症の男性はとある施設で大苦戦。いったい何があったのか？

「素朴な疑問を調査してみた件」では、マジックにはつきもののある生き物についての疑問を調査。マジシャンの負担も結構大きそう…いったいなぜ!? さらにドラマなどでよく見る飛行機内で起こりがちなあのシーン、本物のお医者さんも出くわすことがあるのか？夜ふかしでもおなじみの先生方を直撃。すると意外な返答が？