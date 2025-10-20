【台風情報】台風24号は日本の南海上でさらに南へ急カーブ…今後の詳しい進路と勢力を気象庁データで見る 22日には最大瞬間風速40メートルまで発達も
台風第24号(フンシェン)
2025年10月20日06時45分発表
【写真を見る】【台風情報】台風24号は日本の南海上でさらに南へ急カーブ…今後の詳しい進路と勢力を気象庁データで見る 22日には最大瞬間風速40メートルまで発達も
■進路、勢力、位置データ
20日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯17度40分 (17.7度)
東経117度35分 (117.6度)
進行方向、速さ 北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域 北側 600 km (325 NM)
南側 330 km (180 NM)
20日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度35分 (18.6度)
東経114度40分 (114.7度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
21日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度25分 (18.4度)
東経113度05分 (113.1度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
22日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度05分 (17.1度)
東経111度20分 (111.3度)
進行方向、速さ 西南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 270 km (145 NM)
23日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯14度50分 (14.8度)
東経109度30分 (109.5度)
進行方向、速さ 南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
■24日に熱帯低気圧に
24日03時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯13度10分 (13.2度)
東経108度05分 (108.1度)
進行方向、速さ 南西 ゆっくり
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 370 km (200 NM)