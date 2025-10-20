【べらぼう】蔦重の母・つよに異変が…次回10月26日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、10月26日（日）放送予定の第41話「歌麿筆美人大首絵」の予告、場面写真が公開されました。

サブタイトルから察するに、次回はついに”美人画の歌麿”が誕生する模様。一方、城中でもまた新たな展開がありそうです。定信と家斉・治済の関係にも注目。

前回の振り返り記事はこちら↓

第41話「歌麿筆美人大首絵」あらすじ

『海国兵談』で処分を受けた須原屋（里見浩太朗）は、二代目に店を譲って引退すると言う。須原屋から本屋の未来を託された蔦重（横浜流星）が、歌麿（染谷将太）と『婦人相学十躰』の売り出し方を思案する中、つよ（高岡早紀）の身体に異変が起きる。

一方、城中では家斉（城桧吏）の嫡男・竹千代が誕生。定信（井上祐貴）は、祝いの場で突然、将軍補佐と奥勤め、勝手掛の辞職を願い出る。家斉や治済（生田斗真）は動揺するが。

画像：大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK

NHK大河ドラマ「べらぼう」第41話「歌麿筆美人大首絵」は、10月26日（日）放送。

