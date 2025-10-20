『ポケットモンスター X・Y』カロス地方よりコルニ＆メガルカリオがセットで登場
バンダイは、『ポケットモンスター X・Y』より「ポケモンスケールワールド カロス地方 コルニ＆メガルカリオ」(6,380円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「ポケモンスケールワールド カロス地方 コルニ＆メガルカリオ」(6,380円)
「ポケモンスケールワールド」とは“人とポケモンが共存する世界”の再現をコンセプトにした、約20分の1スケールで立体表現するフィギュアシリーズ。ポケモンのフィギュアを指先でつまむ小さいサイズから両手いっぱいの大きなサイズまで幅広いボリューム感で揃えることができる。
本商品は、 『ポケットモンスター X・Y』の舞台であるカロス地方から、かくとうタイプの使い手であるジムリーダー/コルニとそのパートナーポケモン/メガルカリオのセット商品となっている。
※ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
